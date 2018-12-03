伊朗國產隱身驅逐艦服役 將扼守波斯灣石油通道

伊朗最新服役的國產雷達隱形驅逐艦，除備有魚雷、導彈、艦砲、直升機之外，還能續航長達5個月而無需外界補給。（圖／美聯社）

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中時電子報
伊朗國產雷達隱形驅逐艦入役典禮

伊朗海軍公開展示一艘具備雷達隱形能力的國產驅逐艦，並準備將它部署在阿巴斯港的海軍基地，將與該國其他海軍主力艦艇一起扼守波斯灣石油通往全世界的唯一通道──霍姆茲海峽。

《環球網》引述伊朗國家電視台報導說，「薩漢德」(Sahand)號驅逐艦配備直升機起降甲板、魚雷發射裝置、防空炮、反艦炮、地對地導彈和地對空導彈，具備電子戰能力，可無需外界補給續航長達5個月。

伊朗國家通訊社說，該國海軍將領指出薩漢德號驅逐艦是依據伊朗海軍技術而成的「大膽、創造性設計」。

伊朗國產驅逐艦在1日舉行入役典禮，首次任務可能前往委內瑞拉，未來將駐紮在扼守霍姆茲海峽的阿巴斯港。（圖／美聯社）

伊朗海軍副司令哈桑尼．穆卡達姆說，薩漢德號服役後可能加入伊朗海軍赴委內瑞拉執行任務。這一任務近期將啟動，歷時大約5個月，動用2至3艘戰艦。

報導表示，受到美國制裁影響，伊朗大力發展本土軍事裝備製造，2010年展示首款本土製造驅逐艦。伊朗最高領袖大阿亞圖拉阿里．柯梅尼伊上周與海軍將領會晤時說，伊朗需要增強軍事能力，抵禦敵人。

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伊朗海軍近年持續加強海上活動，包括派遣艦隻到印度洋和亞丁灣參與護航任務。伊朗武裝部隊總參謀長穆罕默德．巴蓋里說，伊朗可能在葉門和敘利亞設海軍基地。

報導指出，美國今年8月和11月分兩批恢復2015年簽署伊朗核問題協議，恢復對伊朗制裁，並威脅封鎖伊朗石油出口。伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令穆罕默德．阿里．賈法里說，如果美國「封殺令」使伊朗無法出口原油，伊方將不惜封鎖霍姆茲海峽，「讓其他海灣地區國家也別想出口原油」。

目前全球大約有1/3的海運石油貿易依賴霍姆茲海峽運往世界各地，其中一大部份運往美國，以此海峽為出口通道的國家包括烏地阿拉伯、伊拉克、卡達、阿拉伯聯合大公國等中東產油國。伊朗上一次封鎖霍姆茲海峽是上世紀80年代與伊拉克的兩伊戰爭期間。

(中時電子報)

文章來源：伊朗國產隱身驅逐艦服役 或派往美後院執行任務

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