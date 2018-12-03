當選就發雞排涉期約賄選？ 法界：難以舉證

2018年12月03日 00:01 中時電子報 丁世傑

宅神朱學恒選前與網友對賭，表示若國民黨候選人韓國瑜勝選就發雞排。對此，律師林智群在臉書發文表示恐有期約賄選之虞；法界則認為難以舉證。

朱學恒8月10日在臉書說，直播中與網友討論到高雄市長選舉，網友稱若民進黨候選人陳其邁當選就發100份雞排，朱學恒則表示若韓國瑜當選，他就發200份雞排。

朱學恒30日在臉書說，當初是抱著嘲笑的心情跟人對賭200份對100份，沒想到最後輸了，並宣布今天晚間6時，將透過高雄市118家店發送雞排，共準備2萬4100份雞排。

律師林智群1日則在臉書質疑朱學恒的行為是否可能構成期約賄選，並指雞排應屬不正利益，還指出：「大部分判決，都是針對選前就有期約或給賄賂的行為，那祭品文時間橫跨選舉前後，算不算呢？我認為應該算，選前期約，選後給好處，怎麼不算？」

根據中央社引述一名不願具名的檢察官認為，朱學恒的行為乍看似乎觸犯期約賄選，但賄選要件包括「約其不行使投票權或為一定之行使」，換言之，要證明選民是因為朱學恒雞排的約定而改變投票行為，有其難度。

這名檢察官還表示，賄選的構成要件還包括對象必須是「有投票權之人」，朱學恒在網路上與網友對賭，發放雞排對象亦難以特定，這部分的舉證也相當困難。

(中時電子報)