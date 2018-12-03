土司鈉含量竟高於洋芋片？營養師曝真相

2018年12月03日 00:30 中時電子報 林郁庭

營養師就提醒，要注意攝取量，以免造成身體負擔。（影/中天新聞YouTube）

衛福部國健署建議，成人一天攝鈉量也不應超過2400毫克，也就是一茶匙的鹽。但台灣人仍是在不知不覺中吃了太多鈉，吃下高鈉食物也會有變胖的隱憂。像是之前就瘋傳早上常吃的土司，一片土司的鈉含量竟然相當於2包洋芋片？營養師趙函穎營表示，土司不易吃不出鹹味，易讓人將「隱藏的鈉」吃下肚。

《飲食男女》報導調查香港市售的10款常見土司，發現平均每百克的鈉含量，大約都在500毫克左右；香港市售的卡樂比「熱浪」洋芋片，每百克的鈉含量529毫克，以每包25克的洋芋片來算，要吃上2包這款洋芋片，攝取的鈉含量才會相當於一片50克的土司。香港營養師吳瀟娜表示，其實在製作麵包時，會添加鈉鹽抑制酵母的活性，讓麵包發酵所需時間更長、口感更佳、色澤更好，所以麵包裡才會有鈉。一般人平日雖不會吃到大量的白土司，但是吃土司時如果會夾餡，像是火腿、起司、肉鬆等餡料本身也含有不少鈉，因此還是要注意鈉的攝取量。

據《ETTODAY健康雲》報導，台灣晨光健康營養專科諮詢中心，院長趙函穎營養師指出，土司不易吃出鹹味，讓人將「隱藏的鈉」在不知不覺中吃下肚。她以台灣市售土司鈉含量舉例，每100公克土司所含有的鈉含量約500～600毫克，而洋芋片則為每100公克中鈉含量含有3、400毫克，同樣100公克的食物，兩者相比土司鈉含量竟超過洋芋片。

趙函穎說，「高鉀」食物能夠幫助鈉代謝，可於吃一片土司時搭配兩片生菜再加一片番茄，或是攝取胡蘿蔔汁、芭樂、奇異果、花椰菜等蔬菜，都能幫助鈉鹽排出。

(中時電子報)