綠陷敗選窘境 老謝：這句警語 是說給小英聽的

蔡英文因敗選辭黨主席一職，民進黨黨工送別，依依不捨。（中時資料照片）

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中時電子報

民進黨選舉大敗，開除前北農總經理吳音寧，3部會首長也被請辭。財信傳媒董事長謝金河引用「金融巨鱷」索羅斯給投資人的一句警語：「人之所以犯錯誤，不是因為他們不懂，而是因為他們自己以為什麼都懂！」這也像是在說給民進黨執政團隊、尤其是小英總統聽的。

謝金河在臉書指出，民進黨敗選後的檢討仍沒抓到重點，深陷在父子騎驢的窘境中，民眾還是不知道他們在反省檢討什麼？

謝金河點出，民進黨為什麼不從這2年政策的推動開始？像公投結果，民進黨輸得那麼慘，現在結果出來了，算不算數？而這核心的問題是在很多政策所用非人。前總統馬英九執政時，一位澳洲台商就曾批馬用人是鏡子裡找人，看起來蔡總統也沒高明多少。

而最近有網路民調，蔡總統若在2020年連任，認為她勝選機率零的居然高達73.48%，這很清楚告訴大家，所有的檢討改革都在蔡總統身上，索羅斯這句警語，看來不但適用投資人，對政治人物更是適用。

網友說：「民進黨2年的施政，以為只要把國民黨幹掉，往後選舉已經沒有對手了，火力主力全用在打柯，完全沒想到人民會把他們幹掉。人民眼裡的公平正義與民進黨的想法完全不同。」、「個人認為，天下没有能兩面討好的政策，硬是如此，只會什麼都做不好，裡外不是人。居上位者該有中心思想，不是得了大位仍然常常言不及意，不知所云。」

(中時電子報)

文章來源：謝金河臉書

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