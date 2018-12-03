土耳其若購入俄S-400 美將停止供應F-35戰機

2018年12月03日 08:28 中時電子報 盧伯華

俄羅斯公開測試S-400防空反導系統

美國國防部最近向國會提交的報告指出，如果土耳其不放棄從俄羅斯購買S-400防空導彈系統，將會面臨美國停售F-35戰機的懲罰。

土耳其阿納多盧通訊社報導稱，這份國防部報告是11月初被提交至國會的。根據2019財政年度《國防授權法》，國防部就土美關係問題作出報告之前，暫停向土耳其出售F-35戰機。

買了俄羅斯的S-400防空系統,土耳其將會失去F-35戰機。（圖／美國空軍）

《環球網》引述報告指出：「如果土耳其不放棄購買S-400系統，將重新考慮其作為8個夥伴國之一繼續參與F-35戰機生產項目的問題。」

報導說，土耳其有意購買至少100架F-35「閃電Ⅱ」戰鬥機。採購是在美國領導的F-35多國研製項目下進行的，安卡拉於2002年加入該項目。

據衛星通訊社報導，俄羅斯國家技術集團公司總經理切梅佐夫表示，俄方將向土耳其供應4個營的S-400防空導彈系統，合同總金額25億美元。土耳其國防部長阿卡爾此前表示，供貨將於2019年10月開始。土耳其還就採購S-400與俄羅斯簽署了貸款協議，安卡拉將用俄方貨款支付部分貨款。

美國國會此前表示，因安卡拉計劃購買俄羅斯S-400防空導彈系統，打算暫停向土耳其供應F-35戰鬥機。

(中時電子報)