揭非常光碟始末 安迪不捨承諾妻：比妳多活一天

安迪夫婦。(本報系資料照)

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中時電子報
台灣大搜索／「非常光碟」重創演藝事業　專訪安迪：後悔碰政治

資深藝人安迪昨(2日)驚傳因食道癌不幸病逝，享年57歲，他的妻子阿娥強忍悲傷在臉書證實死訊：「在今天早上，摯愛的先生，離開了我們。自從先生罹癌以來，從不喊苦、從不放棄，他為了我們一家人，奮戰到最後一刻。」安迪一生大起大落，與阿娥相戀結婚近30年，曾說老婆跟在他旁邊沒過幾天好日子，但這也讓安迪更加珍惜阿娥這個患難與共的妻子，因為不捨阿娥孤單一人，向她許諾：「比妳多活一天就好了。」

專輯》不敵病魔！安迪食道癌逝 享年57歲

非常光碟、吸毒風波接踵而來，讓安迪星途跌入谷底，他今年3月接受中天《台灣大搜索》訪問，與阿娥一起還原拍攝始末，「當初來找我們的時候，說就類似全民亂講，而且會是在友台播出。那我們就覺得它就是一個節目啊，為什麼不能拍呢？」加上給的資料都是雜誌刊登過的，真的不知道後來會演變成「非常光碟」事件。

這些風波也讓安迪長達一整年沒有收入，躲在家不敢出門，在妻子的鼓勵下，他開始願意走入人群，夫婦在夜市擺攤賣唱片，甚至在50歲那年重拾潛水興趣，考上執照當教練，開啟事業第二春，與妻子的感情更加緊密。

阿娥說：「這十幾年來喔，說實在的，雖然日子過的苦，但是精神上卻是很幸福。」安迪甚至曾許諾「比妳多活一天就好了」、「我要好好照顧妳，不能比妳先走」，只因為阿娥有次夢到被牛頭馬面帶走、僅剩她孤單一人的惡夢，安迪的承諾也讓阿娥感動不已。

雖然安迪最終因為不敵病魔侵襲，無法完成他對妻子的承諾，先走一步，但阿娥知道他已經為了家人努力、奮戰到最後一刻，「謝謝你，你辛苦了這一生的陪伴；謝謝你，對孩子們的付出。雖有萬分的不捨，但這就是人生必經的過程、必修的課題。我們會勇敢、會堅強，秉持你的精神，撐起這個家。」

(中時電子報)

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