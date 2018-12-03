美媒評全球5大戰艦 中國1艘入列比肩美俄日

俄羅斯海軍基洛夫級導彈巡洋艦納希莫夫號。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報

美媒近日發表了評選目前全球最致命的5大戰艦，分別屬於美、俄、中、日4國，反映出目前亞洲最強大的軍事強權正在努力爭取更大的戰略優勢。其中美國2艘與俄羅斯1艘、日本1艘，都是上世紀設計建造，只有中國入選的戰艦是本世紀的新產品，這也程度上反映出海上強權興衰的軌跡。

美國《國家利益》網站指出，只要是讀過歷史的學生都知道，打從希臘人和波斯人對抗的時代開始，族國主義之間的對抗必然推動海軍建設。經過四分之一世紀的中斷後，大型戰艦又再度回到國防軍事舞台上。

這次的評比不包括航空母艦，選出最致命的世界五大戰艦中包括俄國基洛夫(Kirov)級導彈巡洋艦、美國提康德羅加(Ticonderoga)級巡洋艦和伯克(Arleigh Burke)級導彈驅逐艦、日本的金剛(Kongo)級導彈驅逐艦，以及中國的055大型導彈驅逐艦。

俄羅斯的基洛夫級導彈巡洋艦因為其規模與火力被評為戰列巡洋艦，此一等級共建告4艘，仍有2艘(Petr Velikiy號、Nakhimov海軍上將號)還在服役。它長250公尺，大約是美國超級航空母艦長度的80%，排水量24300噸，速度可以達到32節。艦上配備各式導彈，以追捕美國核動力航母為主要任務。

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美國海軍提康德羅加級巡洋艦。（圖／美國海軍)

其次的美國提康德羅加級是其海軍現役巡洋艦，目前仍在服役有22艘。它配備神盾防空系統與多種導彈，艦上有二門5英吋艦砲122個垂直導彈發射筒，艦長172公尺，排水量一萬噸，航速超過30節，主要任務是保衛美國航母與其他重要軍事資產。

日本金剛級導彈驅逐艦。（圖／日本海上自衛隊）

第3為日本海上自衛隊最大的作戰艦艇金剛級導彈驅逐艦，排水量達9400噸，艦長161公尺，是以美國伯克級為藍本建造的加強版，配備了美制宙斯盾系統與垂直導彈發射筒，另加設5英吋艦砲，是日本海上自衛隊的主力防空艦，目前共有4艘。

中國大陸自製的萬噸055大型驅逐艦。（圖／網路）

第4是中國的055級大型驅逐艦，此型戰艦與美國提康德羅加級似，今年有2艘下水服役，另外可能有6艘在建。它艦長180公尺，排水量超過萬噸，配備各種型式的導彈，有112個導彈發射筒。055型驅逐艦很可能是中國的航母艦隊保鏢，承擔防空、反潛和反艦艇作戰任務。

美國海軍柏克級導彈驅逐艦。（圖／美國海軍）

最後是美國海軍建造周期最長的伯克級導彈驅逐艦，艦長154公尺，排水量7900噸，航速超過30節，配備神盾系統，可發射多種導彈，另有一門5英吋艦砲，上世紀90年代後配置直升機起降平台。從1991年服役至今，目前仍有62艘在服役，另有14艘在建。它是美國海軍建造數量最多、建造週期最長的驅逐艦。

(中時電子報)

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文章來源：Meet the 5 Deadliest Naval Warships on Planet Earth

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