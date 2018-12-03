汶萊皇家航空品牌體驗日 吳尊現身暢談汶萊觀光魅力

2018年12月03日 03:07 工商 張佩芬

左二起展瑞旅行社公關經理劉穎倩、吳尊、汶萊航空首席銷售部總監黃愛玲、展瑞旅行社總經理謝富興。圖：張佩芬

歡慶台北直飛汶萊航班首航，汶萊皇家航空昨(2)日於『信義威秀中庭廣場』舉辦品牌體驗日，該航國際形象大使吳尊昨日下午受邀蒞臨現場，與民眾熱情互動，介紹他出生地汶萊的觀光魅力。慶祝開航，本月底前兩人同行汶萊未稅8,500元，沙巴6,500元。

汶萊皇家航空12月3日開始台北直飛汶萊航班，不必轉機就能到汶萊觀光了！擁有「世界級精品航空」美譽的汶萊皇家航空目前機隊擁有13架客機，包含各4架空中巴士A320NEO及A320CEO型客機以及，5架波音B787-8夢幻客機。

公司形象大使吳尊透露，當年他就是在汶萊皇家航空舉辦品牌日的信義威秀被星探看中的。他表示已經兩年沒有回台灣，有了直飛航班，以後會常回來。吳尊介紹汶萊皇宮每年新年都會開放三天給民眾參觀，並發放禮物給大家。

台北直飛汶萊只需3.5小時，轉機亞洲城市新加坡、馬來西亞、印尼、泰國，甚至可延伸到倫敦及墨爾本。12月28日增設汶萊往返馬來西亞「貓城」古晉，經濟實惠的票價與多樣化航點選擇，便利旅客輕鬆安排雙國旅遊。

汶萊皇家航空台灣總代理展瑞旅行社總經理謝富興表示，公司針對轉印尼泗水的勞工，提供優惠勞工票，轉飛墨爾本除裡有學生票，還有打工度假票，憑工作證就可以購買便宜5、6千元的機票。

該航首席銷售部總監黃愛玲曾經擔任台灣虎航商務長，對台灣市場相當熟悉，她介紹飛台灣的A320NEO客機提供上千部電影估乘客選擇，每個座位都有個人視聽系統，也設有12個商務艙座位，開航初期每周提供三班，預計明年3月增為每周四班。

汶萊旅遊資源豐富多元，一年四季都適合旅遊。壯闊的自然景觀及祥和的人文氣息，彷彿遺世獨立的世外桃源。與世無爭的汶萊同時也是富裕的黃金國度，「傑米清真寺」以24K純金打造的圓形金頂，美得讓人驚嘆。此外，全球最大水鄉「甘榜亞逸」、淡武廊國家公園、汶萊國寶長鼻猴、五星級帝國酒店內24k金的室內泳池等，讓旅客值回票價。

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