週一熱如夏！西半部高溫31度！中南部空品差

今（3日）全台為多雲到晴，西半部高溫上看31度。（林宜靜 攝）

友善列印
中時電子報
／整理報導

明明冬天來了，然台灣依舊熱呼呼！今（3日）全台為多雲到晴，僅東半部短暫雨！今天依舊熱如夏，西半部高溫上看31度，紫外線指數恐達「高量級」，外出需防曬。另今日氣象局針對嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報，而中南部空氣品質依舊不佳，外出請注意。

今日氣象局針對嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

今日各地早晚稍涼，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨；中南部地區清晨、馬祖地區晚起易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫方面，今日氣西半部高溫上看31度，東半部亦有28、29度，各地日夜溫差大，低溫可來到18度至21度。另紫外線指數為中量至高量極，外出需做好防曬工作。

值得注意的是，「天氣風險公司」預報，受到高壓回流影響，這波好天氣持續到明天（4日），但週三（5日）後東北風將再增強，週五（7日）則會有另一波冷空氣南下。

另民眾關心的空氣品質，今日西半部地區因處背風側，汙染物擴散條件不佳，中部、雲嘉南、高屏及金門地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗及澎湖、馬祖為「普通」等級；宜蘭及花東為「良好」等級。

(中時電子報)

今日氣西半部高溫上看31度。（圖取自氣象局網頁）

唐綺陽週報》金星進天蠍關注大金… OMG！玩臉書遊戲 竟收到2580元帳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。