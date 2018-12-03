週一熱如夏！西半部高溫31度！中南部空品差

2018年12月03日 04:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

明明冬天來了，然台灣依舊熱呼呼！今（3日）全台為多雲到晴，僅東半部短暫雨！今天依舊熱如夏，西半部高溫上看31度，紫外線指數恐達「高量級」，外出需防曬。另今日氣象局針對嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報，而中南部空氣品質依舊不佳，外出請注意。

今日氣象局針對嘉義縣、嘉義市發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

今日各地早晚稍涼，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨；中南部地區清晨、馬祖地區晚起易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫方面，今日氣西半部高溫上看31度，東半部亦有28、29度，各地日夜溫差大，低溫可來到18度至21度。另紫外線指數為中量至高量極，外出需做好防曬工作。

值得注意的是，「天氣風險公司」預報，受到高壓回流影響，這波好天氣持續到明天（4日），但週三（5日）後東北風將再增強，週五（7日）則會有另一波冷空氣南下。

另民眾關心的空氣品質，今日西半部地區因處背風側，汙染物擴散條件不佳，中部、雲嘉南、高屏及金門地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗及澎湖、馬祖為「普通」等級；宜蘭及花東為「良好」等級。

(中時電子報)