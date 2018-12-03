12月3日三大報頭條

2018年12月03日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●陸美貿易戰休兵90天，全球鬆了一口氣！大陸國家主席習近平和美國總統川普在阿根廷G20峰會後舉行的晚宴上達成共識，將在未來3個月內舉行密集磋商，就技術轉讓、智慧財產權、非關稅壁壘、網路竊取和農業等貿易問題進行談判。大陸外長王毅表示，美國在會談中表明了繼續遵守一個中國政策，兩國元首將適時再次進行互訪。這意味著如果雙方談判順利，習近平將在可見的未來再度訪問美國。

●台中市綠地變藍天，反空汙是打勝仗關鍵！準市長盧秀燕向中央提出停止中電北送等4大要求，且應排除台中市輪流限電，強調台中火力發電廠燃煤許可執照並非護身符；「我可以天天去稽查監測，如果違反環保規定，就開罰單、停工、撤照」，政府不能帶頭違法當空汙最大凶手，不希望兵戎相見，否則一定會強勢撤照！

●新任縣市首長12月25日走馬上任，綠營執政縣市大敗，民進黨直轄市只守住桃園、台南，不少人忙著找出路，新科台南市長黃偉哲面對四面八方推薦名單，以「人選多到要抽號碼牌」形容，強調「不會因為一通誰的電話，就決定用誰」。對小內閣名單三緘其口的他僅透露，2副市長將會是從府外延攬的新面孔。

●就職上任前，籌組小內閣考驗當選人智慧！準台南市長黃偉哲手上各方推薦人選太多，人情壓力排山倒海而來，公平分配有難度；準高雄市長韓國瑜則是「發大財」口號響亮，各界拿放大鏡等看他的戰鬥團隊，怕名單「落漆」，韓流退一半。

◎旺報

●繼九合一大選後，習川會也在阿根廷落幕，前者有支持九二共識的國民黨拿下15個縣市，後者則是中美對抗局面將有所緩和。換言之，兩岸關係與整個中美台三角關係，再度回到一個中國的主軸。一方面獨派想見縫插針的空間縮小，另方面，大陸更有餘力騰出手來應對台灣問題。

●台灣九合一選舉後，中美領導人第一次會見，外界關注雙方在台灣問題上的表態，據報導，中方闡述台灣問題的原則與立場，美方表示將奉行一個中國政策。對此北京聯合大學台研院兩岸關係研究所所長朱松嶺表示，台灣選後局勢藍大於綠，美方也會觀察台灣民意走向，在中美領導人會見時談及台灣問題的立場是求同化異，不把事情搬上檯面講。

●本次阿根廷「習川會」會談後，陸美貿易戰暫時停火。從雙方「上桌」名單來看，皆以經貿要角為主，可知中美兩國有共識先解決貿易糾紛。比對大陸國家主席習近平去年訪美，在海湖莊園首次會晤美國總統川普時的隨團成員來看，這次明顯以財經官員為主，顯示解決貿易爭端為兩國首要任務。

●習川會達成共識，陸美貿易戰進入全新階段。對此，大陸政論微信公眾號「牛彈琴」分析稱，此次至少釋放3個重磅訊號，包括中方捍衛核心利益的決心和立場始終如一；元首外交在中美關係發揮重要作用；平常心看待新變化最重要。《環球時報》則評論稱，中美經貿關係穩定，是兩國的共同利益，也是世界的普遍期待。大陸改革開放大格局已定，駕馭得了來自世界的各種變故與風雨。

◎工商時報

●中國國家主席習近平和美國總統川普昨（2）日在阿根廷舉辦的二十國集團（G20）峰會落幕後，共進晚餐。會商結果雙方都表示滿意，雖然彼此在不同議題各有攻防，但最終同意短暫停火90天進行協商，雙方並同意不再加徵新的關稅，中國也將立即向美國購買大量產品以減少貿易不平衡。

●勞動部預計近期討論勞退自提自選問題，據了解，將協助金管會在「基富通」平台上建立自主投資組合；也就是說，未來勞工可在企業自提6％選擇交由勞動部勞動基金運用局代操，或自行在集保轉投資的基富通平台自提勞退金選擇投資標的，可望有「雙軌制」讓勞工多準備退休金。

●行政院長賴清德利用周末進行敗選施政總檢討，賴揆近日會徵詢府黨各方意見，不排除最快周四（6日）院會有機會親上火線對外說明。而藍綠立委呼籲賴內閣全面改組，黨政人士認為，調整施政方向及態度，比換人重要，否則中途換將施政易「斷鏈」。至於勞工7天國定假是否恢復？高層語氣肯定的說：「不可能再走回頭路」。

●高雄市長當選人韓國瑜將於今（3）日公布小內閣成員，包括前行政院政委楊秋興、前交長葉匡時，都確定進入高雄市府小內閣，二人將以中央拚觀光、交通建設及產業發展經驗，協助韓國瑜翻轉高雄。

(中時電子報)