綠敗選內鬥 李來希：真想加入民進黨 呵呵呵！

2018年12月03日 04:48 中時電子報 黃麗蓉

民進黨此次選舉在中南部大敗，民進黨團總召柯建銘批婚姻平權政策害慘民進黨，他拜託力推《民法》的綠委尤美女「放了民進黨」吧！段宜康反批，照這樣的檢討方向，乾脆找李來希或吳斯懷來當黨主席，全國公務人員協會理事長李來希竟回說：「真想加入民進黨，呵呵呵呵。」

敗選後，行政院長賴清德上月29日與30多位立委座談時，與會者轉述，有不少中南部綠委反映，同婚修《民法》的主張，連累到這次綠營選情，如綠委蔡易餘因為有提《民法》修正案，就有反同婚團體在服務處外紮營抗議，李俊俋則因為有連署尤美女的提案，也得頻頻向教會人士解釋，劉世芳還說，反同婚的票源很多投給國民黨的韓國瑜。

被段宜康點名當民進黨主席，據《三立新聞網》報導，李來希直言，民進黨選後陷入困境，可謂進退維谷，還把敗選責任指向段宜康與尤美女，段宜康卻把他的名字端上自己的臉書，難不成李來希成了民進黨這次地方大選挫敗的主要戰犯？「真是受寵若驚！經過你這麼誠心的推薦，我的心還真的有點癢癢的，真想加入民進黨，呵呵呵呵。」

PTT網民說：「民進黨沒慘到這樣吧！」、「這個好笑。」、「可能民進黨內部氣氛很糟吧。」、「加入民進黨不錯啦！貪汙不用坐牢，通緝還能打卡。」、「推，加入民進黨真不錯！」、「加入民進黨可以當北農總經理呢。」

(中時電子報)