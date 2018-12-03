八里生態遊！小白鷺來台當麻豆、招潮蟹橫行濕地

2018年12月03日 05:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬天來了，也是候鳥過境台灣！來北台灣八里走看美麗生態！八里挖子尾自然保留區不僅擁有高度生物多樣性，更有候鳥每年過境棲息，區旁沿岸設有自行車道、木棧道以及賞鳥亭，是一個適合親子共遊的自然生態教室。新北市農業局特別提供預約生態解說導覽的服務，歡迎民眾一同窺探自然的奧秘！

招潮蟹。（新北市農業局提供）

農業局長李玟表示，為了保育挖子尾獨特的濕地生態，行政院農業委員會於民國83年公告劃定「挖子尾自然保留區」，目前由新北市農業局管理。紅樹林在台灣的分布，以八里挖子尾為最北界，水筆仔是此處最寶貴的植物資源，其他生物資源尚有馬鞍藤、蘆葦、蟛蜞菊、黃槿和林投等耐旱、耐鹽的植物，動物則有鳥類、蟹類、魚類及底棲動物類等。

東方環頸鴴親子-賴榮孝攝。（新北市農業局提供）

新北市農業局表示挖子尾自然保留區的內灘是淡水河口左岸唯一具有類似潟湖地形的灘地，挖子尾蟹類組成多樣性高，歷年觀察到種數約為25種，如萬歲大眼蟹、北方呼喚招潮蟹、泥蟹等，豐富的蟹類組成有助於增加生物多樣性，也是水鳥的重要食物來源。

保留區內可觀察到的鳥類除了種類眾多的留鳥、過境鳥及冬候鳥外，小白鷺、青足鷸及東方環頸鴴等鳥類都是保留區的常客，其中以瀕臨滅絕的唐白鷺最為珍貴稀有，是保留區的指標性鳥種，也使此處成為著名的賞鳥聖地，每年都吸引許多愛鳥人士專程前來。

賞鳥活動。（新北市農業局提供）

保留區旁木棧道沿途均設有具教育意義的解說牌，也設有多座觀鳥亭供遊客休憩及觀察鳥類，民眾若想體驗更深度的生態旅遊與專業的解說內容，可提前向新北市農業局預約專業志工導覽服務（預約專線：02-2965-4824）。保存珍貴的自然資源需要全民的配合，歡迎大家造訪挖子尾自然保留區，來一趟難忘的生態之旅！

(中時電子報)