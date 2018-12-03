曝國民黨致命缺點 羅智強：2020人選得靠...

2018年12月03日 08:03 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨在這次選舉奪下15縣市，士氣大振，緊接而來的2020總統大選，誰將出馬參選成焦點。對此，新科北市議員羅智強認為，國民黨要在2020勝選，人選最好在明年3月前確定，並應採用「全民調」，捨去和稀泥路線。他說若國民黨再繼續用宮廷文化拱出人選，「怎知道會不會有程咬金？」

2020總統大選，國民黨內角力啟動，除黨主席吳敦義外，新北市長朱立倫、前總統馬英九也被點名。朱立倫日前曾表示，12月25日前會把市政工作做好，25日以後會跟台灣民眾站在一起，所有可能性都不會排除。

據中評社報導，羅智強認為，國民黨很愛玩黃袍加身戲碼，他宣布參選就是要打亂這種不符時代的文化。他提及，從韓國瑜例子就能看到，選民期待的是一種奮鬥、勇往直前的精神，且這場選戰並非國民黨勝利，是民進黨的失敗讓民怨沸騰，而韓國瑜的特質又恰巧掀開壓力鍋。羅智強說韓國瑜值得這場大勝，但現在的國民黨還不值得大勝，必須趕緊革除舊習，包括所謂的邀功文化。

國民黨若要在2020勝選，羅智強認為必須要營造出個人的明星效應，所以要儘早定於一尊，給大家3個月的時間黨內初選互砍，在明年3月用全民調決定候選人人選，之後還有近1年的時間可以復原、佈局，否則砍到剩2、3個月，要怎麼復原打選戰？

此外，他說候選人提名不要只考慮黨籍，將來若能納入張善政做全民調，說不定還能拉到更多中間選民，雖然現在民進黨的狀況，看起來2020藍營只要有個穩定人選出來，就有很大的可能勝選，「但若國民黨再繼續用宮廷文化拱出人選，怎知道會不會有程咬金？」

(中時電子報)