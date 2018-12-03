NBA》三分神射不再？勇士跌到聯盟後段

勇士隊得分後衛克雷湯普生。（美聯社資料照）

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中時電子報

柯瑞(Stephen Curry)回歸首戰就輸球，勇士總教練科爾(Steve Kerr)主動扛下全部責任。事實上勇士的問題還不小，科爾擔憂地說：「為什麼我們的人都擠在禁區呢」，他希望球員要拉開距離多投三分球。

本季勇士外線平均出手29.6次，在聯盟排名第20。排名第1的火箭高達42.5次，東區最高的公鹿也有40.5次，以總數來說，勇士三分球出手次數居然比火箭少了224次(而且還是勇士多打兩場的情況下)。

還好勇士的團隊命中率很高，兩分球55%、三分球38%雙雙位居聯盟第4，只是為什麼大家都硬要往禁區鑽呢？科爾說：「我們擁有強大射手，但是隊上很多替補球員是不會投三分球的。現在我的調度顯然失靈，得找出別的進攻方法。」

勇士本季的三分球全是柯瑞(Stephen Curry)、湯普生(Klay Thompson)兩人撐住，全隊平均29.6次三分出手，18.6次是這兩人投的。然而湯普生手感不佳，命中率幾乎靠柯瑞一個人拉抬(48%)。杜蘭特(Kevin Durant)雖是得分主力，但他很愛單打投兩分球。勇士之前連續幾季都在三分出手榜排名前5，上季大退至16名，季後賽一度陷入困境，還有媒體指責杜蘭特過於沉迷單打的英雄主義。

與其說是勇士三分出手大跌，不如說是其他球隊外線出手連年上漲，本季團隊超過30次的就有18隊之多，勇士卻是不增反減，排名自然往後掉。在上過場的15人裡，有7位不諳三分球，就連喜歡教訓隊友的格林(Draymond Green)，他自己的三分命中率爛到只有22%，在外線毫無牽制力。

好消息是中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)明年初歸陣，他上季每場出手6.1次三分球，命中率也有35%，可以稍稍幫勇士的外線解渴。

(中時電子報)

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