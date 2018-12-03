觀光局稱來台旅客連4年破千萬 網友不領情狂打臉

2018年12月03日 08:35 中時電子報 戴安瑋

觀光局昨晚宣布，第1千萬名來台國際旅客於昨晚現身，為我國連續4年突破來台旅客人數達千萬紀錄，較去年提前近兩周達標。對此，網友不領情表示，「有沒有扣掉移工(外籍勞工)，探親還有轉機的旅客？」、「名實不符」、「又是幹話」。

蔡政府上台後，來台陸客斷崖式銳減，國旅市場也因年金改革而大幅萎縮，旅行社、飯店、遊覽車業者叫苦連天，但觀光局昨晚10點多發布上述訊息，並說除大陸、日本等國家旅客外，今年以新南向市場成長最高（新南向18國客源市場可突破250萬人次），幾占總來台旅客數的95%以上，成長力道強勁。

對此，網友不領情紛留言說，「如果是這樣的話，為什麼還總說旅遊業凋敝?到底是誰在說假話？」、「思無解，既然如上所述，為何東部要大規模補助，南部會崩盤？觀光凋蔽，百業蕭條？」。

還有網友說，「這些新南向觀光客，很多的都是來賺錢的，而且一年進出台灣多次！請問觀光產業能好嗎？250萬來台人次又如何，只對當官的面子有用，完全是面子政策呀」、「有沒有扣掉移工(外籍勞工)，探親還有轉機的旅客？」、「警方今年捉到東南亞逾期停留賣身的，也提前到標，而且是10月份就達標；前10月捉到的比去年還多，移民署捉到非法外勞打工也是，只是不敢公佈數字」。

另有網友說，「敢不敢公布外國旅客觀光消費金額成長率？」、「又是幹話。帳面好看，台灣賠上了治安敗壞，更沒有觀光收入，這都不算了?」、「有多少是拿補助來台賣春打黑工，你觀光局知道嗎?」、「其中又以新南向市場，成長最高，占總來台旅客數9成5以上」。

(中時電子報)