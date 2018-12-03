人妻逮到丈夫幫買驗孕棒 卻得到心碎的回應…

2018年12月03日 08:36 中時電子報 張國欽

1名已婚高姓男子與結婚多年的妻子，已無感情，高男有意離婚，但妻子想要重修舊好，高妻去年意外發現丈夫有1張買驗孕棒的發票，後來查出丈夫是幫1名白姓女子購買，後來白女還產下1子，要丈夫給個交代，但高男非但不辯解，還傳LINE給老婆：「如果小孩是我的，望妳可以放手」、「外遇我承認我錯」、「驗小孩DNA只是讓妳知道孩子是誰啊」，氣的高妻對2人提告妨害家庭。

高男被告後辯稱，白女的小孩是她跟前男友生的，因為自己很喜歡小孩，便對白女說想要當小孩的爹，至於跟妻子提到驗小孩DNA一事，主要是讓她死了這條心，別讓她誤以為2人還有復合的希望，並強調與白女是清白的。

白女則辯解，當時是因身體不舒服，才會請高男幫她買驗孕棒，小孩確實前男友的，與高男純粹是朋友。

檢察官調查白女小孩的戶政資料、出生登記申請書、出生證明書發現，白女受孕時與前男友仍在交往，不排除前男友是生父的可能，且高男傳訊息給妻子的內容，並未提到2人發生性行為的時間、地點、方式，難以證明2人確實有發生性行為，難認定2人涉犯妨害家庭罪，處分不起訴。

高妻不服，向高檢署提起再議，高檢署調查後仍認為，高男與白女為朋友關係，就算他幫忙代買驗孕棒，並非不符常情，更難認定2人有通姦，因而駁回再議。

(中時電子報)