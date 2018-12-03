非典型政治人物出頭天？ 2份民調曝選民最愛他

2018年12月03日 08:57 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2108九合一選舉落幕，國民兩黨政治版圖大洗牌，緊接而來的2020大選兩黨黨內初選，2019年初就要登場，可預期的是台灣將進入合縱連橫的新時代，近期民調機構也對台灣政治人物聲望調查，韓國瑜柯文哲分別拿下第一和第二，由此可知，台灣選民已偏向喜歡新鮮面孔、去政黨化的政治人物。

全台22縣市，國民黨狂贏15席，民進黨只有6席。各方都說，這是「反民進黨」贏。最近兩項民調證實了這現象。一是美麗島電子報選後所做調查，民進黨好感度只有23.4%，國民黨也只有36.9%；二是TVBS於11月30日發佈的台灣12位政治人物聲望調查，前四名是韓國瑜、柯文哲、鄭文燦、侯友宜；蔡英文吊車尾，吳敦義排11名。

據港媒《中評社》報導，從這次選舉可以得知，民進黨蔡英文、賴清德在這場選舉已傷痕累累；國民黨吳敦義、朱立倫若非聲望極低，就是政治風格已過時。至於「官司纏身的馬英九」重披戰袍的可能性應不高了。2020已是「台灣政治4.0」，藍綠若還是典型政治人物應戰，屆時定會有「彩蛋」出現，就像這次全面爆發的韓國瑜。

從韓國瑜到柯文哲、侯友宜的高人氣可歸納出，「台灣選民喜歡新鮮面孔、去政黨化的政治人物」，「一選再選的老牌政客都不行了」。最明顯的例子就是，民進黨推當過「行政院長」、民進黨主席的老將蘇貞昌出來迎戰，號稱的「強棒」最後大輸30萬票，若當時推年輕選將出來，說不定不會敗這麼慘。

台灣未來可能的「第三勢力不止是柯文哲」，曾任行政院長的張善政，台灣大學校長當選人管中閔，乃至鴻海董事長郭台銘等都有可能。這次選舉，讓未來有意參政的人，看到以第三勢力扮演槓捍角色的可能性，「有沒有政黨不是問題，問題在於自己有沒有引領潮流，讓時局起風的實力」，就像柯文哲。

有實力的人未必要加入政黨，即使在政黨內，現在也流行淡化政黨色彩，就像國民黨的韓國瑜、侯友宜，以及民進黨鄭文燦、接任代主席的林右昌。

(中時電子報)