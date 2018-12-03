對不起姚文智！台獨人士崩潰 竟要這三人「洗門風」

2018年12月03日 08:57 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨在年底縣市長選戰創下空前的大敗，連雲林高雄都落入國民黨的手中，深綠社團台灣北社理事張銘祐表示，這是因為民進黨沒有和台北市長柯文哲切割乾淨，導致民進黨姚文智落選。如果民進黨要重新得到支持者信賴，就是要民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀、前民進黨秘書長洪耀福以及立委陳明文洗門風，並拜託姚文智重返政壇，才能得到支持。對此，網友大驚走火入魔了嗎！

張銘祐在政論節目《政經看民視》上表示，民進黨為什麼會有這樣敗象，就是價值觀出問題，要知道是台灣人民選出姚文智出來選台北市長，但是但民進黨卻一直「吃碗內看碗外」，到現在還想著跟柯文哲合作，根本是價值觀出問題，對不起姚文智。這樣沒有中心思想和價值觀的政黨，只會遭人民選票唾棄。

張並說，枉費他們2014年後給民進黨機會，2016年讓民進黨執政，此次敗選後，民進黨還沒有深切的檢討，居然找一個北農總經理吳音寧祭旗，開啟白綠合作的第一步，開始跟柯文哲眉來眼去，怎能重新得到支持者的信賴。

如果要重新贏回台灣人的信賴，張銘祐點明，就是要對林錫耀、洪耀福、陳明文洗門風，這三個人要到大稻埕「檳榔端著、菸端著」站在那裡，並且還要拜託姚文智重回政壇，把民進黨的面子扳回來。

對於張銘祐的言論，批踢踢網友看傻了，表示「挖！很敢講ㄟ，建議張先生到嘉義縣宣傳，『陳明文出來洗門風 因為他對不起姚文智』，一定會有很多『兄弟』出來招待你」、「有種去講，哈哈哈，沒有陳明文，嘉義還不知何年何日翻綠」、「完全活在自己的小世界」、「繼續催眠自己吧」。

更有網友表示，「Dpp不切割這些側翼，永遠拿不到我的票」、「大黨跟著一群永遠不會輸的人做事，只是死更快。側翼名嘴拿不到政權，永遠可以拗。像蔡丁貴這種教授，連高雄拿雞排的是中國人這種話都能說，就知道他們有多沒下限」。

(中時電子報)