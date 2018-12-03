他點出決定國民黨2020成敗七大變數 韓流將扮關鍵角色？

圖為支持者高揮國旗，吶喊「韓國瑜凍選！」（資料照,林宏聰攝）

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中時電子報
／綜合報導

九合一選舉剛結束，緊接著2020年總統大選將登場，外界不僅關注這次慘敗的民進黨將如何應戰，國民黨將派誰參選也成熱門話題。對此，前國民黨立委孫大千提出決定國民黨2020年大選成敗的七個變數，其中「韓流」將再次成為關鍵因素。

藍綠2020年大選人選外界關注，國民黨政策會前執行長蔡正元昨天表示，若國民黨「老枝配老葉」，垂手可得的江山就垂垂危險。而新科北市議員羅智強也提醒，國民黨內三大太陽馬英九、吳敦義及朱立倫在此次選戰都有功，但選總統不是選功勞，若國民黨再繼續用宮廷文化拱出人選，恐出現變數。

此外，孫大千也發文提及他認為決定國民黨2020年大選成敗的七個變數。包括一、是否能夠從一個「台灣人民比較不討厭的政黨」，改革成為一個「台灣人民支持的政黨」？二、是否能夠在沒有「韓流」的護持之下，讓人民重新燃起支持國民黨的熱情？三、是否有能力憑一黨之力，對抗「綠白合作」的結盟力量？四、是否能夠體會台灣人民的苦痛，為台灣的未來找到出路？

至於第五點，孫大千認為是國民黨能否掌握空戰優勢，爭取年輕世代的支持和認同？六、是否能夠擺脫老掉牙的守舊作風，和傳統封建的機關算計，成為一個光明磊落的年輕政黨？七、是否能夠勸退那些不願轉型，又缺乏群眾魅力的「老太陽們」交棒傳𠄘，完成世代交替？

準高雄市長韓國瑜在這次選戰中帶動「韓流」旋風，不僅以超過15萬票的差距擊敗對手，也讓很多對各縣市造成的外溢效果，更是被視為國民黨這次能大勝的主因。孫大千在七大變數中提及的「韓流」因素是否發揮，恐將再次成為焦點。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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