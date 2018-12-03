丁守中聲請重新計票 50組法官與書記官9點開驗

2018年12月03日 09:20 中時 趙雙傑 、 林偉信

丁守中到北市選舉委員會替工作人員打氣。（趙雙傑攝）

工作人員將選票運出驗票。（趙雙傑攝）

工作人員將選票運出驗票。（趙雙傑攝）

國民黨籍台北市長候選人丁守中聲請「重新計票」，台北地院今日上午啟動驗票程序。丁守中上午8點整抵達台北市信義區行政中心的選舉委員會，現場媒體問丁守中，有關台北市長柯文哲透露，開票當天只有國民黨派監票員一事，丁守中表示，事實上整個選務人員都是台北市政府選定的，大家現在也了解到，很多選務人員根本不符合資格，這也是這次會有這麼多問題的主要原因之一。

台北市長候選人丁守中以3254票輸給柯文哲，他在上周繳交保證金聲請重新計票後，台北地院查封票匭後，3日上午8點啟封、9點正式開始驗票，北院出動50組法官與書記官，丁、柯也有約100律師到場參與驗票，北院強調會查封後20天內、在法定時間內完成驗票，公布結果。

北院解釋驗票流程，驗票組人員坐定後，即由書記官領取選票箱、選舉人名冊、投開票所報告單進行驗票；驗票時授權由各組法官指揮並認定，由書記官作成筆錄，再由選務人員拆封清點票數是否與報告表數字相符。

此外，選票的開封、提示、收攏等，均由其中選務人員戴手套提示處理，聲請人及關係人律師均不得碰觸選票，由另一名選務人員收攏選票集中整理，如法官要接觸選票也要戴手套。相關選票、選舉人名冊之計算原則上由選務人員計算。

丁或柯陣營律師有意見時，再由法官指示記載於筆錄，驗完選票後，相關選票歸屬或無效爭議由律師向法官表示意見，由法官認定並作成筆錄，相關爭議意見均由書記官作成附表，相關筆錄、重新計票結果表、爭議選票影本等，由書記官整理後彙整帶回法院。

丁守中3日也到驗票現場，他感謝那麼多律師站出來守護台灣民主，感謝他們願意協助和支持，讓台灣人民了解真相。被問及是否對驗票結果翻盤有信心，丁說，他只是追求一個讓社會大眾了解真相的機會。

丁守中說，整個選舉過程，都是由台北市政府選定的，大家現在也了解到很多選務人員根本不符合資格，這也是這次選舉會有這麼多問題的原因。而結果出爐後，律師團會再研擬提後續選舉訴訟。

目前雙方律師代表均以到場，丁守中陣營律師周國代表示，此次已召集168位律師幫忙驗票，以今天、明天排班較為吃緊，各以排定50人，未來168人會逐漸到齊。

(中時 )