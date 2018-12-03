外傳接任交長機會大 王國材：還有更多優秀人才

交通部政務次長王國材明日將正式代理部長一職。（李宜秦攝）

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交通部長吳宏謀上任141天確定去職，成為最短命交通部長，從明日起正式由政務次長王國材代理部長一職。王國材表示，交通部裡有多樣重要業務不能空轉，會將吳宏謀交辦的工作做好，轉交給下一任部長。對於是否可能升為部長，王國材僅說，「只是代理，還有更多優秀人才」。

立法院交通委員會今日邀請交通部次長王國材、航空局長林國顯、公路總局長陳彥伯、觀光局長周永暉、鐵道局長胡湘麟、台鐵局長張政源等人列席報告，審查各單位所提預算。

吳宏謀在上周六確定辭去部長一職，由王國材代理部長職位。王國材表示，交通部是按照中長期的規劃提出預算，市政主軸不會因為部長更換而改變，且交通部有多樣重要建設業務，會與同仁繼續將該做的事完成，明日正式代理部長。

王國材說，交通部目前仍以台鐵改革為最重要的業務之一，「台鐵是一個130年的老企業，有他的包袱在，也有許多地方待改革」，目前調查小組、體檢小組都正積極進行，開過多次會議，也已有初步結果，除了針對普悠瑪事件調查外，也要對台鐵內部的運工機電組織進行改革。

王國材曾任高雄市交通局長、一卡通公司董事長，2016年接任交通部政務次長，目前兼任航發會與圓山大飯店董事長，另也曾兼任過中華郵政、台灣港務公司董事長，今年榮獲智慧運輸系統世界大會的終身成就獎，專業背景足夠，外界都十分看好他很可能會接任部長。

然而因為王國材是「高雄幫」，民進黨在此次大選又痛失高雄江山，若接下部長也可能被外界批評是「假改革」，時勢不利。對此，王國材僅表示，「我只是代理，還有更多優秀人才」，對於新任部長何時會上任，他也說「沒有聽說」。

(中時 )

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