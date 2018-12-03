送暖到礦醫 扶輪社捐掃描儀看病更精準

2018年12月03日 09:38 中時 張穎齊

新北圓桌扶輪社與新北單車網路扶輪社捐贈「菲利克斯超音波掃描儀與生理監視器」給台灣礦工醫院，讓醫療設備得以升級，更精準診斷病患病情。（張穎齊攝）

新北圓桌扶輪社與新北單車網路扶輪社為造福社會，提升醫療品質，特地捐贈「菲利克斯超音波掃描儀與生理監視器」給位在基隆市的台灣礦工醫院，讓醫療設備得以升級，更精準診斷病患病情。而礦工醫院長劉立仁對此代表醫院受贈，並舉行溫馨又隆重的捐贈典禮儀式，來表揚扶輪社。

新北圓桌扶輪社表示，社團的成立是以「愛與分享」為成立宗旨，並長期關注社會議題、致力於關懷弱勢群體，有感醫療設備的升級對於醫療精確診斷的重要性，透過同時身為前任台北市中興扶輪社長的劉立仁院長，促成了此次的送愛捐贈。

劉立仁表示，他同時身為礦工醫院泌尿科主治醫師，自己也親身分享實際超音波掃描儀於醫療服務中，這項儀器能提供更清晰逼真的超音波影像品質、提高細節分辨率，幫助臨床醫師及時作出準確診斷等眾多優點，可說是大大的增加了台灣礦工醫院的戰鬥力。

劉立仁說，礦工醫院自1952年創院起，66年以來一直以來承擔著照顧大基隆地區以及沿海山區偏鄉弱勢民眾的重任，礦工醫院會秉持視病猶親、以人為本的精神，持續守護地區民眾的健康。

(中時 )