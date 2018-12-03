送暖到礦醫 扶輪社捐掃描儀看病更精準

新北圓桌扶輪社與新北單車網路扶輪社捐贈「菲利克斯超音波掃描儀與生理監視器」給台灣礦工醫院，由院長劉立仁（白衣者）代表受贈。（張穎齊攝）

友善列印
中時
新北圓桌扶輪社與新北單車網路扶輪社捐贈「菲利克斯超音波掃描儀與生理監視器」給台灣礦工醫院，讓醫療設備得以升級，更精準診斷病患病情。（張穎齊攝）

新北圓桌扶輪社與新北單車網路扶輪社為造福社會，提升醫療品質，特地捐贈「菲利克斯超音波掃描儀與生理監視器」給位在基隆市的台灣礦工醫院，讓醫療設備得以升級，更精準診斷病患病情。而礦工醫院長劉立仁對此代表醫院受贈，並舉行溫馨又隆重的捐贈典禮儀式，來表揚扶輪社。

新北圓桌扶輪社表示，社團的成立是以「愛與分享」為成立宗旨，並長期關注社會議題、致力於關懷弱勢群體，有感醫療設備的升級對於醫療精確診斷的重要性，透過同時身為前任台北市中興扶輪社長的劉立仁院長，促成了此次的送愛捐贈。

劉立仁表示，他同時身為礦工醫院泌尿科主治醫師，自己也親身分享實際超音波掃描儀於醫療服務中，這項儀器能提供更清晰逼真的超音波影像品質、提高細節分辨率，幫助臨床醫師及時作出準確診斷等眾多優點，可說是大大的增加了台灣礦工醫院的戰鬥力。

劉立仁說，礦工醫院自1952年創院起，66年以來一直以來承擔著照顧大基隆地區以及沿海山區偏鄉弱勢民眾的重任，礦工醫院會秉持視病猶親、以人為本的精神，持續守護地區民眾的健康。

(中時 )

外傳接任交長機會大 王國材：還… 安迪食道癌過世 醫生揭致癌4元兇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。