組網軍揭沙王儲禽獸 華郵名記者400封秘密簡訊引殺機

2018年12月03日 09:51 中時電子報 吳映璠

華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）命案屆滿2個月仍未真相大白，外界一向認為是卡舒吉勇於在媒體上批評沙國時政引來殺機，不過據美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，400封與友人的秘密簡訊透露，卡舒吉不僅要組網軍對抗沙國王儲，更私底下形容他是「禽獸」，就是這樣的直言不諱及秘密行動惹禍上身。

CNN獨家取得卡舒吉與友人的400封秘密簡訊，內容稱王儲是禽獸，更要組織網軍揭他醜事，因此惹禍上身。

CNN獨家取得卡舒吉與流亡加拿大的沙國學生阿卜杜勒阿齊兹（Omar Abdulaziz）過去一年的WhatsApp簡訊，400封訊息拼湊出卡舒吉眼中那位「像小孩般愛鬧脾氣」的王儲形象。

卡舒吉說沙王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）相當專斷，做事毫無邏輯可言，不僅喜歡迫害人民，更不吝於展現這項特質，他直接形容穆罕默德是「禽獸」，「當他吃掉更多受害者，他反而想吃下更多」，卡舒吉甚至預期王儲的魔爪最終也會伸向自己身邊的人。

不僅如此，卡舒吉還和阿卜杜勒阿齊兹討論組織暱稱為「網路蜜蜂」（Cyber Bees）的年輕網軍，準備在社群媒體上揭發王儲的真面目。兩人原本打算設立網站，專門記錄沙國境內人權迫害的事件，另外也打算製作短片，以利於在手機上更快速傳播。

儘管上述計畫都還僅止於構想階段，但當討論到從國外寄SIM卡回沙國，讓沙國境內異議人士發推時也不用受到政府追蹤，以及有資金陸續到位時，阿卜杜勒阿齊兹認為王儲自此相信他們的行動真會對自己造成威脅。

阿卜杜勒阿齊兹今年8月就收到沙國官員關切整個網軍計畫，並詫異他與卡舒吉的對話都是在加密下進行的，怎麼還會外流，也讓兩人開始擔心小命不保，卡舒吉更祈禱「老天保佑」。

就在卡舒吉遇害不久，阿卜杜勒阿齊兹就被多倫多大學的同事發現手機遭軍用等級的間諜軟體入侵，而這個間諜軟體的製造商是一間來自以色列的公司NSO集團（NSO Group），使用這套軟體的則是沙國政府。除了阿卜杜勒阿齊兹，還有另外兩名沙國社運人士也受到這款軟體入侵。

手機被駭讓阿卜杜勒阿齊兹相當自責，原來是自己讓兩人的計畫曝光，間接導致卡舒吉送命。

(中時電子報)