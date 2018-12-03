缺工獎勵加薪 政府助失業者解決經濟問題

2018年12月03日 09:47 中時 曹婷婷

61歲陳玉枝2年前隻身從台北來台南，寄居朋友家，經濟拮据的她本身除了年紀較大，還有中度聽覺障礙，就業困難，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心運用缺工獎勵，協助玉枝就業，另由政府每月加薪，目前已穩定就業1年半，玉枝不只生活獲得改善，也在工作中重拾信心。

就服員郭俊良指出，了解玉枝工作能力及生活狀況後，剛開始運用「職場學習再適應計畫」，但玉枝與人溝通較困難，公司無法接受，並未成功媒合。所幸玉枝雖年紀大，但想工作的欲望及學習態度非常積極，後來透過與公司溝通，宏遠興業願意給她機會試試，配合政府目前推動的「缺工就業獎勵津貼」讓玉枝可在薪水外，增加一些收入，改善生活環境。

玉枝因替人做保，未料公司負責人淘空捲款逃跑，以致被債權銀行追償債務，家庭一夜之間劇變，ㄧ貧如洗，南下尋職過程不斷碰壁，直到善化就服台碰到郭俊良熱心幫忙，她說，自己只能用更好表現回報。

永康就業中心表示，政府鼓勵失業勞工受僱特定行業從事工作，紓緩特定行業缺工情形，勞動部勞動力發展署積極推動「缺工就業獎勵」措施，提供每人最高10萬8千元就業獎勵津貼，只要勞工符合失業期間連續達30日以上或非自願離職等情形，向勞動部勞動力發展署所屬公立就業服務機構辦理求職登記，並經就業諮詢推介受僱於特定製程、3班制產業及機構照護服務工作，薪水外還可申領就業獎勵津貼，並依就業期間長短，發給5000元至7000元獎勵金，每人最長發給18個月，最高可領10萬8000元。

(中時 )