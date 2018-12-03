多元市場拓客 今年來台觀光客提前破千萬人次

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今年外國來台國際旅客昨（21/2)日晚上達到1,000萬人次，不僅連續4年突破年度來台千萬旅客的紀錄，亦較去（2017）年提前近2週達成目標。根據交通部觀光局統計，今年迄今新南向18個國旅客，佔來台旅客總人次約近四分之一，其中菲律賓及越南兩國較去年同期更成長達50%及30%以上，成長力道強勁。成績顯示，面對國際觀光市場各國競爭，政府開拓多元客源市場已有成效。

交通部觀光局指出，近4年來臺旅客前5大客源市場，包括中國大陸、日本、港澳、韓國、美國占來臺旅客總人數超過7成，其中日本市場可望在今年底突破200萬人次；韓國市場雖受花蓮地震影響1至10月的來臺人次表現，但可望維持百萬人次規模。另外再加上新南向18國客源市場可突破250萬，就幾占總來臺旅客數的95%以上。

交通部觀光局傾力推動「Tourism 2020」策略，以「一年一旅遊主題」的方式，行銷推廣臺灣觀光資源，並以開拓多元市場及推廣體驗觀光等策略主軸，來營造更友善環境及致力於拓展多元的國際客源。今年度在觀光產業共同努力下，各主要客源市場表現均顯突出，東南亞地區有近2成的成長幅度、加拿大及歐洲長線市場則維持6~16%的成長率，證明臺灣觀光資源確實具備吸引不同客源市場的魅力。觀光局表示，未來將更有信心開拓更多潛力市場，讓市場結構可以更多元。

展望2019年國際觀光行銷，交通部觀光局表示，前面臨鄰近各國積極引客競爭激烈的環境下，台灣觀光將全力與地方產業結合，希望以各地小鎮引導旅客深入地方，體驗最在地的臺灣風貌。

(工商 )

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