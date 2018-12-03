陪父走到生命盡頭 安迪女兒深夜告白唯一抱憾「這件事」

2018年12月03日 10:12 中時電子報 吳品瑤

資深藝人安迪罹患食道癌第三期，發現罹癌後積極治療，然日前卻驚爆病況惡化，腫瘤壓迫氣管導致呼吸困難，緊急送醫急救並住進加護病房，而他昏迷近一個月，最終仍不敵病魔在昨天早上逝世，享年57歲，他的歌手女兒林吟蔚深夜在臉書發表長文跟父親告別，透露安迪在家人的陪伴下走到生命的盡頭，「但我們對他的愛，永遠沒有盡頭」，林吟蔚還跟安迪約定「打勾勾，下輩子還要再當你的女兒哦」，字句真情，讓人看了鼻酸。

林吟蔚深夜發文淚辭父親，首先感謝圈內前輩、朋友、媒體及粉絲的關心和鼓勵，透露父親在昨天(12/2)凌晨4點08分「像睡著般，安詳的脫離病痛，跟著神明修行去了」，她表示一家人這一路走來經歷風風雨雨，享受掌聲也嚐盡各種批判，「唯一不變的是我們一家人的感情，無論多艱難，都一起相守渡過」，而爸爸對身為女兒的她百般愛護，無論她選擇做什麼，安迪一直都在背後擔心、支持著孩子，還跟女兒承諾：「關關難過關關過！你回家！我養你！」，就連生病了也仍硬撐著，怕孩子們擔心而不敢多說、不喊苦痛。

林吟蔚回憶往事，表示爸爸有次在節目上哭著道歉，說當年顧著賺錢，沒有陪伴女兒成長，林吟蔚表示從來不怪爸爸，「如果不是你這麼拼命，我們哪裡有辦法健康平安的長大」，也把這些年父親的改變看在眼裡，安迪總把家庭擺第一，疼老婆也很照顧朋友，「有你這樣的爸爸，我們真的很驕傲」，如今安迪病逝，林吟蔚感嘆「沒有人會料想到老天爺寫了這樣的劇本」，也說太習慣父親的愛，因此覺得理所當然，而來不及多孝順父親一點，勸眾人要把握時間，及時行善行孝。

罹食道癌三期拒開刀 安迪爆瘦！女兒心疼

林吟蔚跟爸爸承諾，「別擔心，我會照顧好你老婆和兒子！交給我！」，唯一的遺憾，是沒能讓安迪親眼看著女兒出嫁，「雖然你還沒能看到我在真實的人生中結婚生子，卻也在戲裡把我嫁了出去，體驗過那種感動，謝謝這些曾有過的美好」，但表示爸爸完成這一生精湛的演出，如今下台一鞠躬，做女兒的替爸爸及所有家人向外界致謝，同時不忘行善，婉拒花籃、罐頭塔，「請將這份心意，用安迪或他本名林富進的名義，捐助弱勢團體機構」，讓愛永留人間。

(中時電子報)