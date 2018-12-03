慎！北海岸九大危險水域區域！落水、垂釣要注意

2018年12月03日 10:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入冬，正是出遊好時機！然北海岸東北季風盛行；為避免海岸釣客或遊客落海憾事再次發生，每年11月至翌年3月長浪好發季節，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處依據「北海岸危險區域安全聯合稽查計畫」，為轄區內海岸線遊客與釣客之安全，除持續提供釣客救生衣借用外，協商相關單位共同執行聯合稽查工作，落實岸際救生權責分工等，以維護民眾安全。同時也列出北海岸九大主要危險水域區域，請民眾玩水注意。

為讓遊客及釣客們了解該水域禁止事項、範圍及危險性，本計畫執行期間時值東北季風盛行天候惡劣，各單位不畏風雨及海岸濕滑危險仍照常出勤，現場稽查人員將告知遊客危險區域於中央氣象局預報發布颱風警報為警戒區域或預測平均風力達八級且浪高六公尺以上時，人員進入危險區域靠近岸際活動，應注意危險波浪（瘋狗浪）並穿著救生衣，不得有危害自身或他人安全之行為。

倘有違反限制事項者依發展觀光條例第64條第2項規定裁處，危害自身安全之行為者，處新臺幣2萬元以上20萬元以下罰鍰；危害他人安全之行為者，處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。另野柳地質公園內禁止垂釣，發現垂釣者，會請委外經營業者先勸導釣客立即離去，不聽勸導者，將依法開罰3000到1萬5000元罰鍰。

北海岸及觀音山國家風景區危險區域主要危險水域區域。（北觀處提供）

北海岸及觀音山國家風景區危險區域主要危險水域區域如下：

（一）麟山鼻岬角石滬區一帶釣場（台2線23K）。

（二）富貴角婚紗廣場右側下方海灘區（台2線24.5K）。

（三）富基漁港港區入口消波塊旁淺灘區（台 線24.8K）。

（四）富貴角老梅溪口出海口處（台2線25.5K）。

（五）水尾漁港左側一線天景點礁石區。

（六）獅頭山公園中正亭下方步道岬角礁石區。

（七）海洋世界後方海王星碼頭邊堤。

（八）野柳舊隧道相思燈小凸岬。

（九）野柳地質公園（第三區野柳岬角含畚箕湖礁石區、第三區瑪伶鳥石後方岩壁礁石區）。

(中時電子報)