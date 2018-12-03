空前隱形 ！美改良維吉尼亞級潛艦 2020年代部署

維吉尼亞級潛艦「南達科他號」（USS South Dakota (SSN 790）的示意圖。（美國海軍）

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中時電子報
維吉尼亞級潛艦「南達科他號」

為了讓未來的攻擊潛艦隊順利進行大規模陸地攻擊，祕密支援部隊，並執行偵察任務，美國海軍除了為維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦裝備隱形「靜音」系統外，還添了新武器、下一代聲納，以及其他先進海底戰技術。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網與福斯新聞網（FoxNews.com）報導，維吉尼亞級潛艦「南達科他號」（USS South Dakota）最近已交付美國海軍，其中許多系統都在改良。從明年起，它將展開所謂的「成軍巡航後修護」關鍵流程，在一連串關鍵評估和最後的必要步驟後，為迎接大規模海戰做準備。

美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）發言人考區（William Couch）指出，第5批次維吉尼亞級潛艦將變更設計，接著加以測試。

美國海軍研發人員說，在2020年代初部署這些號稱「空前隱形的潛艦」前，將進一步改良相關先進技術系統。儘管基於安全理由，許多技術細節無從得知，但技術開發人員大致透露，機房採用了靜音技術，讓潛艦更難以被偵測。此外，他們應用了大型垂直監測陣（vertical array,VLA），並為船體額外增加「靜音」塗層。

(中時電子報)

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