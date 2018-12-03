立院續審環保署預算 代署長蔡鴻德上陣

立法院社福及衛環委員會今天續審環保署預算。（廖德修攝））

友善列印
中時

立法院社福及衛環委員會今（3）日繼續審查環保署預算，由於署長李應元請辭上周六獲准，暫由政務副署長蔡鴻德代理，今天蔡首度率部屬參加預算審查；且因上周一委員會議已完成答詢，今天直接進入逐案審議並確認結果。

蔡鴻德表示：「李（應元）署長在選舉開票當天就提出辭呈，上周六行政院宣布准辭，目前是由我暫代，預定明天交接，直到新任署長確定。」

蔡鴻德今年職務屢次變動，8月1日才從空保處長調主任秘書；前政務副署長詹順貴10月8日辭職後，蔡又在11月12日遞補詹的遺缺，如今不到1個月又代理署長。

也因《空汙法》是在蔡鴻德擔任空保處長期間完成修法，接下來還要增修100多個子法才能落實執行，國內空汙狀況能否快速改善在此一舉，這也是未來新任署長就位後所面臨的第一個考驗。

還有《環境影響評估法》已在規劃修法，社福與衛環委員會要求環保署，12月31日以前要把環署版草案送到委員會；行政院則須在明年3月1日前把政院版修正案送入委員會審查。由於工商團體對環評制度多所批評，若要全力拚經濟，修法方向也會讓新任署長為難。

此外，經過深澳、觀塘環評案後，環保署的形象難免已有受損，與學術界出身的環評委員以及環保團體常有摩擦，未來也都需要新任署長來修復關係。

(中時 )

慎！北海岸九大危險水域區域！落… 生殖醫學好奧妙！姐妹差4歲 都是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。