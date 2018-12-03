立院續審環保署預算 代署長蔡鴻德上陣

2018年12月03日 10:39 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會今（3）日繼續審查環保署預算，由於署長李應元請辭上周六獲准，暫由政務副署長蔡鴻德代理，今天蔡首度率部屬參加預算審查；且因上周一委員會議已完成答詢，今天直接進入逐案審議並確認結果。

蔡鴻德表示：「李（應元）署長在選舉開票當天就提出辭呈，上周六行政院宣布准辭，目前是由我暫代，預定明天交接，直到新任署長確定。」

蔡鴻德今年職務屢次變動，8月1日才從空保處長調主任秘書；前政務副署長詹順貴10月8日辭職後，蔡又在11月12日遞補詹的遺缺，如今不到1個月又代理署長。

也因《空汙法》是在蔡鴻德擔任空保處長期間完成修法，接下來還要增修100多個子法才能落實執行，國內空汙狀況能否快速改善在此一舉，這也是未來新任署長就位後所面臨的第一個考驗。

還有《環境影響評估法》已在規劃修法，社福與衛環委員會要求環保署，12月31日以前要把環署版草案送到委員會；行政院則須在明年3月1日前把政院版修正案送入委員會審查。由於工商團體對環評制度多所批評，若要全力拚經濟，修法方向也會讓新任署長為難。

此外，經過深澳、觀塘環評案後，環保署的形象難免已有受損，與學術界出身的環評委員以及環保團體常有摩擦，未來也都需要新任署長來修復關係。

(中時 )