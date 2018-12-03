預防不動產遭盜賣 內政部：歡迎免費申請「地籍異動即時通」

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擔心自己的不動產遭到偽冒移轉或貸款嗎?內政部從2016年起推出可免費申請的「地籍異動即時通」服務，不動產所有權人只要臨櫃或在網路上申請，就能隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。自即日起，內政部更推出「併土地登記案件申請」，民眾在申請土地登記時，即可一併申請即時通服務，不用等到登記完畢後再另外申請，希望能幫民眾把關財產安全。

為使民眾能隨時掌握不動產登記異動資訊，防範偽冒不動產移轉或抵押貸款情形發生，內政部從2016年10月起開辦「地籍異動即時通」便民服務。民眾在申請「即時通」服務後，名下已登記的不動產只要遇有申請買賣、拍賣、贈與、信託、抵押權設定、查封、假扣押及書狀補給登記案件，轄區地政事務所將會在登記案件「收件」或「異動完成」時，以手機簡訊或電子郵件通知，使所有權人能夠即時知悉及因應處理。

內政部指出，目前「即時通」服務僅提供所有權人親自到地政事務所臨櫃，或使用自然人、工商憑證線上方式申請，部分民眾在使用上可能還是有所不便。為讓民眾更方便申請使用本服務，內政部即日起增加「併土地登記案件申請」方式，如房屋交易時，買方可在申請買賣登記同時一併申請即時通服務，如果日後還有申辦買賣、抵押權設定等登記時，地政事務所就會第一時間主動通知。

(中時 )

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