生殖醫學好奧妙！姐妹差4歲 都是同一次的卵種

2018年12月03日 10:42 中時 馮惠宜

這名婦人在成功生下二寶後，也致贈彌月蛋糕給醫療團隊表達感謝。（澄清醫院提供）

澄清醫院生殖醫學中心創下冷凍囊胚解凍再冷凍、解凍成功懷孕的案例，且順利足月生下女嬰的記錄！該中心主任謝昌興表示，這位不孕婦女僅一次取卵，再經冷凍囊胚保存，四年內已先後順利產下兩位可愛的女嬰。

這位今年36歲的婦女，五年多前結婚後因右輸卵管切除，雖然前後有四次自然受孕，但因子宮外孕兩次、流產兩次而無法成功懷孕，四年前求助澄清醫院生殖醫學中心，並接受試管嬰兒療程，取到了10顆卵子，且全都受精形成了10顆胚胎，由醫師挑選品質最佳的2顆胚胎做鮮胚植入，很幸運的懷孕並生下一名健康女嬰。

謝昌興表示，由於每個胚胎都是自己的寶貝，該婦女希望將剩下的8顆胚胎盡可能的保留下來，因此將剩餘的胚胎進一步培養到囊胚細胞，最後選擇較優的4顆囊胚加以冷凍保存。去年底，該婦女想再添二寶，要求進行解凍囊胚植入，很幸運的這4顆囊胚解凍之後全都存活，因此選擇1顆較優的囊胚植入，並立即將剩下的3顆囊胚再予冷凍保存，可惜的是這次該婦女並沒有懷孕。

今年一月，該婦女再次進行解凍囊胚植入，這次解凍2顆囊胚植入，由於是重複冷凍與解凍原本並不抱太大的希望，但幸運之神再度降臨，竟能成功懷孕，這讓該婦女喜出望外，於十月順利足月產下一名女嬰，謝昌興說，從胚胎培養到囊胚細胞，經過2次冷凍、解凍之後，能夠順利懷孕生產，這樣的反覆囊胚冷凍解凍，在臨床上並不常見，是試管嬰兒技術少見的成功案例。

(中時 )