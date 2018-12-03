國民黨從政女力爆發 學者：懂自我肯定「我就是堅強的女人」

2018年12月03日 10:51 中時 周麗蘭

此次選舉國民黨提名7名女性縣長參選人全部當選，被視為 女力崛起當道，但總統蔡英文卻也因民進黨大敗而腹背受敵，實踐大學社工系教授嚴祥鸞認為，女性政治工作者要喜歡自己、自我肯定，願意自我揭露 「我就是這樣很堅強的女人」。

嚴祥鸞是婦女運動學者，曾辭去中正大學教職擔任台北市府勞工局長，目前也是行政院婦權基金會委員、婦女新知基金會董事，持續關注性別與工作。

她表示，她一直在反省婦女運動到底有沒有效果，過去地方選舉女性的比例是低的，女性大多只能當到鄉鎮市長，縣市首長很少，這次七名女縣市長上榜，可視為女人參政未來可以有更大的突破。

同樣是女性，蔡英文總統因民進黨敗選而辭去黨主席，2020年總統大選之路顛簸。

嚴祥鸞教授表示，就學者角度來看，蔡總統並不認同性別，如果她勇敢看得到性別框架，把性別平等當作未來真正要走的目標，施政可以更大開大闔。

嚴祥鸞舉前副總統呂秀蓮為例表示，呂副總統是第一代的婦運，她讀大學時聽過呂秀蓮的「新拓荒者之家」，她對婦運是有功的，她們那一代因為被男性壓迫，去理解的男性的邏輯而創造了女性的邏輯。

嚴祥鸞表示，父權社會對婦女參政是有偏見的、有敵意的，女性參政者要看清楚、認同自己、喜歡自己，忽視父權社會並不代表性別政治不存在。

她認為這次女性在選舉上扮演積極角色，可能是這次女性勝選的關鍵因素，以前女性在選舉場子大多幫人煮飯、煮點心，但這次南部有婆婆媽媽積極倡議、參與政治，一名學生告訴她其母很積極說服他要投給某個人。

(中時 )