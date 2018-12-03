中華醫大推行「娘在的地方」五感共學體驗

中華醫事科技大學實踐大學社會責任（USR）計畫，關懷新住民文化適應與生活，舉辦「娘在的地方」五感共學體驗。（曹婷婷翻攝）

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邀新住民從家庭走進社區！中華醫事科技大學實踐大學社會責任（USR）計畫，關懷新住民文化適應與生活，舉辦「娘在的地方」五感共學體驗，邀南關線新住民及子女烹煮家鄉美食進行異國飲食文化交流及聯誼，藉由飲食文化聯結新住民情感，未來更計畫導入居家照顧培訓課程，讓新住民從家庭走入社區，成為社區關懷網ㄧ份子。

中華醫大USR計畫在鄰近仁德、歸仁、關廟、龍崎等區推動「南關線健康幸福扎根」執行計畫，內容除了老人關懷、健康促進、親子共學等輔導，更集結南關線新住民，在龍崎區永續關懷協會理事長余奕靖聯繫下，進行新住民文化關懷活動。

為聯繫新住民情感，藉由食物拉近彼此間的距離及一解思鄉之愁，特別利用週休假日在龍崎區龍崎國小舉辦「娘在的地方」五感共學體驗活動，邀請南關線的外籍配偶各自烹煮家鄉的美食進行飲食文化交流，在共享美食的過程中也能分享家鄉的特色以及在台灣生活文化適應的經驗。

「娘在的地方」五感共學體驗活動日前在龍崎國小登場，由中華醫大副校長孫逸民、護理學院院長謝政蓉、龍崎區永續關懷協會理事長余奕靖主持開幕式，遠嫁來台的印尼籍曾雪娟、李麗娜聯手做薑黃飯與炸雞、辣椒蛋、雞肉椰奶湯、QQ椰奶甜點等8道家鄉菜與大家交流。泰國籍郭珮琪煮拿手泰式酸辣湯和打拋豬肉，展現廚藝。華醫餐旅系系主任黃裕文也帶領系上越南籍學生到場交流，烹煮台式料理參與美食共學。

孫逸民副校長與謝政蓉院長表示，中華醫大USR計畫著重對偏鄉的關懷，未來將繼續與龍崎永續關懷協會合作，透過不定期聚會邀請新住民分享生活點滴，慰藉思鄉愁緒，此外，也將鼓勵新住民參與校方開設照顧服務員訓練課程，學習居家照顧專長，讓新住民從家庭走入社區，成為社區鄰里關懷網絡的重要一份子。

(中時 )

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