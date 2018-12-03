「10案公投下每個人都成為新人」 中選會代主委陳朝建致歉

2018年12月03日 10:56 中時 郭建伸 、影音編輯／ 張沛歆 、影音編輯／

1124投票之亂引發民怨，立法院內政委員會今邀中選會做專案報告。代理主委、副主委陳朝建受訪時兩度致歉，「10案公投案下，每個人都會成為新人」，強調這次選務規劃上疏失主因是中選會規劃事前有所不週，不是媒體報導選務人員都是新人才有投票亂象。他也說，不會戀棧任何職務，會負起該負責任。

陳朝建說，這次投票日選務人員相當辛苦，從早上4、5點到隔天的4、5點，中選會將深切檢討，引為殷鑑，以最快速度內召開總檢討會議。

媒體詢問，這次選舉亂象是否與中選會內鬥有關？陳朝建表示，中選會是辦理選務的機關，不會就其他立場意見揣測，本次選務辦理因為有10件公投案，時程相當緊迫，在複雜度、困難度上我們事先規劃也有一定難度。

對於外界要求中選會團隊下台，陳朝建表示，「我不會戀棧任何職務，會負起該負的責任」，選後還有檢討，並提出《公投法》修法、立委補選以及下次選務挑戰，他完成階段性任務後絕不會戀棧任何職務。

陳朝建表示，主委陳英鈐的請辭是11月25日向院長口頭請辭獲准，26日以書面方式提出辭呈，今日生效。

陳朝建也提到，做為中選會委員，並沒有受到任何外界壓力影響，主要壓力來自於選務辦理不佳，還是要向外界道歉。

陳朝建說，這次選務辦理要感謝全國民眾耐心等待，感謝選務人員24小時投入，選務人員並非這次選務疏失的主因，會深切檢討，也會在12月上中旬照開總檢討會議；在新任主委產生前，會把階段性工作努力做完，至於驗票都會遵守法院指揮，當事人提起選舉訴訟，也會尊重。

(中時 )