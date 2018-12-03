300公斤K他命藏20噸塑膠粒中 仍遭檢調破獲

2018年12月03日 11:25 中時 蔡依珍

孫姓男子為首的販毒集團，涉嫌合法掩護非法，在38個進口PP再生塑膠粒的太工包中，巧藏2個三級毒品K他命，總重高達322.97公斤，桃檢指揮警調跟監埋伏，一舉逮捕領貨的孫男等3人，以涉嫌運毒聲押禁見獲准，將持續追查共犯和毒品來源。

桃園地檢署檢察官何嘉仁指揮警調，清查數萬筆貨物進出口資料，發現自廣東深圳進口、裝有PP再生塑膠粒、每包重約500公斤的太空包38個非常可疑，上月趁進貨時開櫃查驗，果真在貨櫃最深處的2個太空包內，查獲埋藏在塑膠粒中的第三級毒品K他命共16包、322.97公斤，若流入市面，估計將造成上百萬人吸食。

何嘉仁立即指揮北部地區機動工作站、新北市調查處、台北市調查處、桃園市調查處、航業處基隆站及新北市政府警察局蘆洲分局、新北市政府警察局刑事警察大隊偵三隊組成專案團隊，不動聲色跟監埋伏，趁載運藏毒貨櫃的貨櫃車抵達桃園市中壢區一處鐵皮倉庫卸貨後，當場拘提領貨的42歲孫男、49歲黃男、37歲劉男，複訊後向桃院聲押獲准。

檢方並當場查扣智慧型手機14支、空氣手槍1支、吸食用K他命毒品90餘公克、現金200萬元、人民幣4100元、港幣4萬5000元、Lexus LS轎車及RC跑車各1部、Benz轎車1部、BMW跑車1部、名錶5只、高價珠首飾38件等犯案工具及疑似犯罪所得，將持續追查相關共犯及毒品來源。

桃檢強調將秉持溯源斷根原則，結合警、調、海巡、關務及憲兵等緝毒機關，廣泛蒐集情資、瓦解毒品流通管道、掃除治安毒瘤、維護社會治安，以達拒毒於境外、掃毒於境內的目標，還給民眾清淨家園。

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(中時 )