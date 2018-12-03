雞排大PK! 傳統、脆皮哪個好吃 網友超專業揭真相

2018年12月03日 10:58 中時電子報 戴安瑋

九合一大選選情激烈，不少民眾推祭品文，指誰誰誰當選就請雞排，讓雞排一再受關注。有網友發文說，「雞排是最邪惡、最令人發胖的萬惡宵夜，不過你知道嗎？雞排有分兩大體系，分別是裹粉的傳統雞排跟粉漿的脆皮雞排，不知道大家喜歡哪種呢？」文章一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「傳統完勝，不用再問了」也有網友說，「脆皮比較好吃，肉汁都包在裡面」。

原po是在ptt上發文，做了以上表示，他還分析傳統雞排（裹粉）跟脆皮雞排（粉漿）的製作差別說，裹粉雞排（傳統雞排）是雞肉醃製後沾乾粉下去炸，特色是香，薄薄的粉吃進嘴裡帶起的香味令人著迷，略乾的雞肉帶出彈性，味道重點在裝袋前的胡椒及調味料；粉漿雞排是雞肉醃製過後，沾上麵粉糊（略稀）下油鍋炸，特色就是很嫩的雞肉以及咬下時噴出肉汁的口感，不過麵皮會黏牙。他個人喜歡裹粉雞排，原因是粉漿雞排很喜歡在醃肉的醬弄的很甜，吃起來超級難吃。

另有網友在《爆廢公社》上分享一張照片，問大家「喜歡吃哪種皮的雞排呢？左邊（脆皮雞排）？右邊（傳統雞排）？我個人比較喜歡左邊」還有網友發文說，「一開始雞排就是所謂的傳統雞排，薄薄的粉炸出酥脆的口感，皮肉比大概是1:3左右的比例，不知什麼時候開始，全台灣開始流行脆皮雞排，整個皮跟肉的比例幾乎拉成3:1，兩派幾乎各有愛好者，到底哪種才是最強雞排？」。

3位網友的po文，都讓網友熱議，也各選邊站，選擇傳統雞排的網友說，「傳統完勝，不用再問了」、「裹粉好吃，粉漿的吃起來有一種奇怪的甜味」、「唯一支持傳統裹粉雞排，裹粉漿沒資格叫雞排」、「傳統粿粉的，討厭粉漿外面那層皮超厚，覺得很騙錢」而支持現代脆皮雞排的網友則說，「脆皮雞排肉汁噴發好好食」、「脆皮比較好吃，肉汁都包在裡面」。

不過，有網友說，雞排本身沒調味，起鍋時要灑胡椒粉，認為胡椒粉才是勝負的關鍵，留言說「傳統脆皮都好吃！重點在醃料跟胡椒」。

不管哪種好吃，宅神朱學恒昨在高雄兌現選前承諾，請吃2萬多份雞排，韓他說選擇送雞排，是「這些雞排攤商才是台灣最底層最生猛的生命力」。

(中時電子報)