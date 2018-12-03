3百萬元鈔票壓泡麵炫富! 3毒販走私322公斤K毒被逮

2018年12月03日 11:07 中時 陳志賢

調查局北機站獲報，發現販毒集團涉嫌以「勁恩」公司名義為掩護，利用國內9合1選舉檢調查賄期間，以海運貨櫃夾藏毒品等方式，自大陸廣東深圳走私322.97公斤、市價逾4億元的K他命毒品來台，北機站拘提主嫌孫正國、黃慶祥、劉峻銓3人到案，並查扣4輛名車、大批名錶、珠寶首飾，全案依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

北機站表示，孫嫌3人因販毒獲取暴利，均以lexus、Benz及BMW轎跑車代步，隨身攜帶百萬元現金，並為隱匿及享受販毒所得，大量購買沛納海、寶格利、Franck Muller鑽錶等高價名錶，及卡地亞、寶格利等知名珠寶、首飾、翡翠、鑽石等奢侈品；檢調在查扣3嫌手機中，亦有多張以3百萬元現金壓泡麵的炫富照片。

北機站日前接獲線報，指有販毒集團利用9合1選舉檢調積極查賄，計畫走私毒品來台，在大台北地區從事毒品交易，組成專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

今年11月18日，專案小組會同財政部關務署基隆關，針對勁恩公司自深圳進口，裝有聚丙烯再生塑膠粒的38個太空包進行開櫃查驗，在貨櫃最深處的2個太空包內，查獲埋藏在塑膠粒中的16包K他命，毛重共322.97公斤，數量估計可供1百多萬人次吸食。

11月20日下午2時許，專案小組在桃園市中壢區新生路3段某鐵皮工廠，拘提正準備簽收貨品的主嫌孫正國、共犯黃慶祥、劉峻銓3人到案，另查扣被3嫌用來代步的4部賓士、BMW、Lexus的轎跑車；沛納海、寶格利名錶5只；卡地亞、愛馬仕等珠寶首飾38件。

檢調懷疑，該集團涉嫌自2016年起，利用黃慶祥前妻經營的勁恩公司，以進口太空包為掩護方式，陸續走私10餘次K他命毒品來台；但3嫌僅承認走私毒品1次，檢調仍持續蒐證調查中。

(中時 )