虎山步道驚傳登山客跌落山坡 送醫無生命危險

2018年12月03日 11:28 中時 巫靜婷

苗栗泰安虎山步道道路狹小崎嶇又濕滑，警消花了大把力氣才將疑失足滑下山坡的傷患搬運下山就醫。（巫靜婷翻攝）

由於山區道路崎嶇狹小，警消獲報到場搶救，採用採用軟式擔架搬運傷患，將其緊急送醫。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣泰安鄉虎山步道2日午間有1名陳姓登山客疑失足滑落山坡，導致身體多處撕裂傷，消防隊員獲報搶往搶救，但因山區道路狹小、地面濕滑，共花了5個多小時才順利將傷患送往醫院，所幸陳姓傷患意識清楚，經救治暫無生命危險。

警方初步了解，58歲陳姓男子來自雲林斗六的登山隊伍，一行共20多人前往虎山步道登山健行，行經7號與8號樁間時，陳男疑似不慎摔倒，滑落山坡導致身體多處撕裂傷，不過由於山區路面濕滑，加上登山道路崎嶇狹小，增加搶救困難。

消防隊員12時許接獲通報趕往搶救，總共花了5個多小時，才順利把傷患送往醫院救治，第五大隊副大隊長羅政銘表示，隊員從虎山登山口進入，共花了2個多小時接觸到傷患，發現傷患頭部和四肢多處撕裂傷，脊椎疑似受創，無法站立行走，只能先進行簡單包紮後，再採用軟式擔架搬運傷患。

虎山步道是泰安鄉熱門登山路線，平日就會吸引眾多登山好手挑戰，體驗1趟虎虎生風、臥虎藏龍的驚奇山行，陳姓傷患剛好跌落至崎嶇狹小又陡峭的路段，當日路面濕滑增加搶救困難，幸好跌落後意識清楚暫無生命危險。

消防局呼籲，最近山區氣候多變，路面濕滑，民眾登山健行須做好萬全準備，以免類似意外再度發生。

(中時 )