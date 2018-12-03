狠兄弟為父報仇殺老翁分屍 輕判18年定讞

2018年12月03日 11:40 中時 林偉信

台北市男子林舜銘、林宇光為兄弟因不滿父親借款給老友樓永豐4000萬元，樓稱要投資土地開發但卻買到沒價值的公園用地，兄弟2人憤而絞殺樓翁分屍丟棄，最高法院維持歷審認定，考量他們的犯行與恣意殺人有別，將林舜銘、林宇光判判18年、14年8月定讞。

這起案件曝光導因，2016年12月4日上午10點多，遊客行經新北市三峽區雲森瀑布下方便橋處，發現水中有疑似人骨之物，遊客下山後隨即報警處理，法醫研究所鑑定後，發現是樓永豐的脛骨，且他在2015年7月21日趁約未歸，警方偵查逮獲林舜銘兄弟。

逾90歲的樓永豐受自稱中華理教總會理事長林松輝（去年死亡、涉犯殺人罪部分不起訴）授權，樓男以優先承購並開發中華理教土地為由陸續向77歲的林仕琅（拘禁罪判刑8月定讞）借款逾4000萬元，後來因開發一事遲無結果，但樓男名下沒有資產也未還錢。

林舜銘、林宇光知道此事後，私下查明中華理教土地已為公園用地，不可能作為商業或住宅開發，他們認為父親遭詐騙，於是騙稱要介紹其他金主參加開發案，邀樓男到林舜銘事先租下的三峽租屋處見面，樓赴約後遭兄弟勒死後分屍丟棄到雲森瀑布。

歷審認為，本案起因樓男未歸還林的鉅額款項，與無差別隨機恣意殺人案有差別，林舜銘、林宇光原本只是要拘禁樓男，卻因樓男出言嘲諷將他殺死，且肢解屍體後棄置，迄今死者家屬只能尋獲脛骨，將2人各判刑18年及14年8月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )