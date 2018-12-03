選戰祭品文網路投票 結果竟出乎意料….

民眾領完韓國瑜發放的雞排後，都會要求要與韓市長合照。（資料照 林雅惠攝）

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中時電子報
/整理報導

九合一選舉結束，選前網路上各式各樣的祭品文也在選後一一實現，像宅神朱學恒承諾，只要韓國瑜當選高雄市長，就要發2000分雞排，這承諾昨日實現，吸引民眾大排長龍，根據中時電子報祭品文網路投票，結果竟發現，網友最想看到實現的，都不是吃的，反而是前總統陳水扁表示只要韓國瑜當選，他就要北漂的承諾獲得最高票！

《中時電子報》選前針對網路上各種祭品文進行網路投票，看網友心中最想看哪一個祭品文實現，日前投票結束，總投票數共359票，結果竟出乎意料，共有134位網友最想看陳水扁在韓國瑜當選後，將被迫北漂。

其次是民進黨市議員王世堅跳海說，雖然他本人第二天就否認要跳海，但仍有88票投他；緊追在後的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，他曾表示，只要台北市長柯文哲當選，他就一生閉嘴，共獲得75票；最後兩名則是國民黨發言人洪孟楷的「韓國瑜贏多少票，就拿多少錢來買雞排」和國民黨台北市議員鍾沛君的「感謝王世堅開跳海賭盤，出機票錢送他跳愛琴海」，分別是55票和9票。

朱學恒選前的祭品文，選後立馬兌現，雞排從原本的500片暴增到2.3萬片，諘來韓國瑜合體，在林園的雞排店前送雞排，當晚聚集了2千名以上的民眾慕名而來。朱學恒在選後創造的「雞排經濟」，不僅讓高雄的鹹酥雞攤大賺一筆，也一舉躍上國際版面。

繼雞排之後，高雄彌陀區魚販、「虱目魚伯」張文山為慶祝高雄翻轉，自掏腰包免費發送4000碗勝選虱目魚丸湯，他的好友鄭先生則加碼3000顆肉粽，讓數千位排隊民眾大呼過癮。

而韓國瑜所帶起的祭品文效應，也延燒至台南，台南也有李姓男子為慶祝國民黨台南市議員謝龍介當選，請100碗邱家小卷米粉，謝龍介更當場加碼100份，讓支持者大快朵頤。

只能說，大選過後，幾家歡樂幾家愁，不過不論輸贏，祭品文的實現都撫慰台灣人的心和胃。

(中時電子報)

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