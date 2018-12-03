花蓮縣長慘敗 蔡碧仲遭劉曉玫陣營批為敗選最大豬隊友！

2018年12月03日 11:17 中時 許家寧

花蓮代理縣長蔡碧仲（右二）與政大學姐、文化局長陳淑美（右二）至瓦拉米登山，頗有「畢旅」意味。（許家寧翻攝）

花蓮縣文化局與中研院歷經一年，邀集耆老重現石板屋技術。（許家寧翻攝）

布農石板屋因地制宜，除防水、防風還能防震。（許家寧翻攝）

卓溪鄉布農族抗日游擊18年，成為最晚歸順原住民，圖為大分事件紀念碑。（許家寧翻攝）

花蓮縣長選戰，民進黨輸得慘兮兮，選後花蓮縣代理縣長蔡碧仲縣在議會施政總報告承諾將「看守」縣政，不再做出重大政策，任期最後3周，蔡碧仲展開雲遊山水，今前往玉山國家公園登山參加布農族舊社家屋復原落成典禮，「畢業旅行」意味濃厚。

年底大選投票前2個多月，花蓮縣長傅崐萁因炒股案遭解職，中央指派蔡碧仲「空降」花蓮接管縣府，無畏外界傳言，先是大動作調查約談理想大地案縣府涉案人員、裁示日出香榭大道廢標，避免成「鬼屋」，宣布暫緩青年住宅，並自豪取消「五教合一」祭天開幕節省800萬。

不過不斷「揭弊」行動，反激起純樸花蓮人反彈，傅妻徐榛蔚拿下逾71％選票，寫下全台得票率最高紀錄，樹立難以超越的「花蓮障礙」，反觀劉曉玫僅獲25％，還跌破當年游盈隆31％的基本盤，蔡碧仲「提油救火」遭劉陣營批為敗選最大豬隊友！

大選落幕後，蔡碧仲態度轉趨低調，除了在議會施政報告承諾不再做出重大政策，選後參加鳳林社福館、豐濱愛書庫揭幕，視察瑞穗北岡大橋、新城佳民橋工程，也似乎刻意避開先前「打傅」案件，即使是巡視香榭大道工程，也謙虛說聽取民意，未來可向新縣長反映。

今天一早蔡碧仲率25日即將一同卸職的「政大學姊」、文化局長陳淑美等一行20多人，8點自卓溪瓦拉米步道登山口入山，徒步約5公里路程抵達隱身在山林間的佳心舊社遺址，為重新搭建的布農石板屋，重現當年「大分事件」抗日的百年地景落成揭幕，預計下午3點走出登山口。

(中時 )