怎麼又是你！通緝犯3次都遇到同一警

2018年12月03日 11:41 中時 馮惠宜

49歲有毒品前科的黃姓男子因遭發佈通緝被警方鎖定，原本以為逃得過，後來仍被警方查獲。（馮惠宜翻攝）

台中東區49歲有毒品前科的黃姓男子因遭發佈通緝被警方鎖定，11月29日黃男騎腳踏車行經振興路與信義街口，右轉信義街時看到疑似便衣警察急忙轉向直行振興路，正沾沾自喜逃過警方盤查，未料正面迎來的是一張熟悉的面孔，原來在前方等他的正是先前曾抓他兩次的警察，當場遭攔下解送歸案，面對法律的制裁。

台中警察局第三分局立德派出所員警得知先前曾查獲其毒品案之黃姓男子已於11月21日遭通緝，便鎖定黃男為目標，過濾相關資料，得知其經常出入之場所，11月29日上午警方於振興路與信義街口埋伏，遠遠見到黃男反戴鴨舌帽、騎著腳踏車由振興路右轉信義街，黃男看到信義街上站有一男子直覺是便衣警察，便立即轉換方向改以直行振興路。

黃男自以為擺脫警方沾沾自喜，未料警方早已佈下天羅地網，分頭在振興路上等候，黃男往前騎不到10公尺就被警方攔下，警方出示證件表明身分後，立即將黃男逮捕歸案。

警方表示該名黃姓男子十分狡猾，今年4月警方接獲情資上門查緝毒品案時，黃男亦戴著同一頂鴨舌帽，並刻意壓低帽緣將臉部擋住，員警上前詢問其是否為黃姓男子時，竟還試想否認離去，幸仍被警方識破逮住。

黃男在振興路上遭另個便衣警察攔截一眼認出該名便衣警察，驚呼「怎麼又是你！」，原來除了今年4月的毒品案，黃男於8月亦因案通緝遭同一名警察查獲，1年內遭同一名警察查獲3次，大嘆真是冤家路窄！

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(中時 )