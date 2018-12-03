窮人裝闊！僑委會購電動車電池年租12萬 藍綠喊刪

2018年12月03日 11:53 中時 陳建瑜

僑委會明年度編列104萬購買1輛電動汽車，電池租金每月高達1萬，今遭藍綠立委砲轟喊刪。召委馬文君批評，加油1個月頂多幾千元，若未來有10部車，對整體預算負擔非常嚴重。僑委會秘書室主任林渭德無奈表示，這是配合行政院共同編列標準，但僑委會是「窮人家」，盼政院標準合理化。

立法院外交及國防委員會今審查僑委會預算。馬文君提案內容指出，僑委會為配合2030年公務車輛全面電動化目標，明年度編列新購電動汽車1輛，電池採月租方式，但月租金高達1萬元，若依照公務車使用年限達10年以上才能汰換的規定，未來逐年編列租金累計高達120萬，令人咋舌。

林渭德表示，行政院對此有共同性編列標準，但僑委會預算很少，整體運輸雜項設備才編列159.3萬元，若按編列標準，買電動車加電池需要150萬，預算就僅剩9.3萬元，不足支應其他所需經費。

林渭德直言，「我們就是因為窮人家」，只好用分期付款的方式，「買不含電池的99萬元」電動汽車，電池租金用其他業務費支應，在有限資源下發揮最大效用，或是「請行政院共同編列合理化」。

民進黨立委何欣純回批，僑委會是行政院的部會之一，若認為要點不合理，自己去溝通，她雖然希望環保制策可延續，但請用經濟效益等考量購買電動車，不只是光配合而已。

王定宇也說，解決移動污染源是在成本可負擔下，若推給中央要點編列，那僑委會預算只要留人事費就好；汽車用電池已有10年保固以上，僑委會用租是錯誤的，「頭殼壞去才用租的」，租什麼電池一年要12萬。

馬文君說，租電池後續還需購買充電裝備，電池租金昂貴，僑委會1輛、外交部3輛、退輔會2輛，1年租金好幾十萬，累計近百萬。雖她支持政策考量，進步過程中要付出較高成本，但用此方式，對未來預算會造成很多負擔。

林渭德解釋，編列購買主因是，有一輛作為短程使用的公務車在93年08月購置，按照標準，明年滿17年後，就不能再編列養護費用，若今年沒編新車購買，這輛公務車大概到期就無法使用。

馬文君強調，行政院相關規定108年度仍可購置燃油車，不得購置油電混合動力車、燃油機車，優先購置電動車。換言之，並沒有一定要購買電動車，僑委會沒考慮清楚就要買，她主張先減列這部車的預算。

僑委會委員長吳新興表示，明年就先不需要購買新的電動汽車，舊有車子就勉強繼續使用，他們會再跟行政院溝通。

(中時 )