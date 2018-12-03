NBA》閃電俠兩罰準絕殺 熱火拒絕被爵士逆轉

2018年12月03日 11:33 中時電子報 黃邱倫

季前就曾直言這是他生涯最後一季的「閃電俠」韋德，今天在主場最後3.2秒的關鍵兩罰俱中，熱火102比100驚險擊敗爵士，笑納2連勝。

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Defense wins it in the end!#HEATwin | #HEATCulture pic.twitter.com/2xXSXhDlHb — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2018年12月3日

爵士打完首節取得8分領先優勢，熱火在二、三節扭轉劣勢，帶著3分優勢進入決勝節，盧比歐在剩下3分28秒完成三分打，爵士97比95反超比數，艾林頓遠距離投射，韋德補籃得手，熱火回敬5比0攻勢，此時盧比歐再次挺身而出，飆進三分球，爵士逼平比數。

隨後1分多鐘雙方都沒能把握住得分機會，掌握最後一波攻勢的熱火，韋德製造戈貝爾犯規站上罰球線，老將不愧是老將，韋德穩穩的罰進兩球，剩下3.2秒給爵士，甫加盟鹽湖城的柯佛發邊線前，米契爾選擇三分線外出手，想要一投定江山，可惜失手了，爵士只能飲恨而歸。

韋德雖然全場15投僅中4，15分、8助攻，手感非常不理想，但他在關鍵時刻的罰球，還是讓熱火保住了勝利果實；懷特塞德勇冠三軍，23分、20籃板，賈許理查生與歐利尼克各貢獻16分，艾林頓12分。

功虧一簣的爵士，先發五虎得分皆上雙，戈貝爾12分、18籃板，盧比歐23分、5籃板、6助攻，克勞德19分，米契爾18分，英格利斯11分。

(中時電子報)