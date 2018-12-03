石虎造型「反毒行動巡迴車」勁爆登場！

台中市警局太平分局這次特別推出「反毒行動巡迴車」加入反毒宣導行列，石虎造型的「反毒行動巡迴車」相當吸睛。（馮惠宜翻攝）

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台中市警局太平分局推出最吸睛的還是石虎造型的「反毒行動巡迴車」，內有透過毒害影像展示、仿真毒品及真實個案等。（馮惠宜翻攝）
太平警分局與勤益科技大學在校園東側門廣場辦理「愛在勤益、典範飛揚」反毒暨校園安全嘉年華會。（馮惠宜翻攝）

為強化反毒宣導作為，台中市警局太平分局這次特別推出「反毒行動巡迴車」加入反毒宣導行列，3日上午結合國立勤益科技大學期末校園安全領航員活動及校內嘉年華會宣導，現場警方除派員全程參與，並發送反毒品、反詐騙、婦幼安全及社會參與廉政宣導等宣導品，最吸睛的還是石虎造型的「反毒行動巡迴車」，內有透過毒害影像展示、仿真毒品及真實個案等，讓青年學子們獲得更多元毒品防制知識及求助資訊，一同向毒品說「不」。

三日上午太平警分局與國立勤益科技大學在校園東側門廣場辦理「愛在勤益、典範飛揚」反毒暨校園安全嘉年華會，現場由校長陳文淵、警副分局長張添勝到場與全校師生們一同參與，本次活動最特別、最吸睛的是警方推出石虎造型的「反毒行動巡迴車」，該宣導車係由內政部、教育部、法務部、衛福部等主管單位共同推動建置成立，除可強化反毒宣導，透過毒害影像展示、體驗操作展品及提供真實案例等，提供觀賞民眾多元毒品防制知識及求助相關資訊，甚至還有提供民眾「尿液快篩試劑」協助自我檢測，進一步即早發現施用藥物者，以便介入提供關懷服務。

太平警方也呼籲年輕學子，珍惜生命，請拒絕毒品誘惑，別忘了「110」報案專線24小時守候著您、「0800770885」 戒毒專線也會提供必要的諮詢服務與協助，希望大家都能生活得更安心、更快樂。

台中市警局太平分局推出最吸睛的還是石虎造型的「反毒行動巡迴車」，內有透過毒害影像展示、仿真毒品及真實個案等。（馮惠宜翻攝）

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