一日店長讓學生知道企業運作 青年署在大學推職涯輔導

台師大運動休閒與餐旅管理研究所安排「實務經營一日餐飲店長計畫」，學生與廠商開會討論推動細節。（教育部提供）

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台師大運動休閒與餐旅管理研究所學生蘇綵瑄參加所上安排的「實務經營一日餐飲店長計畫」，從中了解職場運作，進而提升自己的專業技能。蘇綵瑄說：「一日店長專案讓我有機會體驗餐廳實際的營運模式，從內部成本計算到外部行銷企畫，提升未來進入職場的競爭力。」

台師大休旅所申請教育部青年署107年大專校院推動職涯輔導補助—「大數據與科技職涯訓練計畫」，邀請成功創業家，包含旅館業、餐飲業、管理顧問等相關業界人士，進行創業分享，另外為了讓同學了解業界實際操作面及問題，與業界合作進行實務經營一日餐飲店長計畫，並協助餐飲店設計APP程式，以推動教育與職場多元結合。

台師大延續去年計畫精神，在與餐旅產業管理階層實際合作的基礎上，加入目前大數據人才需求的趨勢，邀請師大科技應用與人力資源發展學系教授辦理手機APP程式設計工作坊及大數據專家談論目前大數據應用於餐旅產業之效能。

同時，舉辦手機程式 APP 競賽，協助4家餐旅業完成手機APP行銷設計。同學為促進APP下載量及觸及率，也自行拍攝使用教學影片推廣，一系列活動訓練學生完成企業行銷實務做法，並強化職輔人員與學生之專業技能。

青年署「107年大專校院推動職涯輔導補助計畫」各校結合自身經驗與學生需求，規畫多元及創新的職涯輔導方式，強化學生競爭力。職涯規畫相關資訊，可上大專校院職涯輔導資訊平台（http://mycareer.yda.gov.tw/）查詢。

(中時 )

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