「便便」惹禍生青苔！「河馬浴場」整修後更好溜滑梯

2018年12月03日 11:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

什麼？河馬新家才建好不一年多，為何要整修！原因竟是河馬「便便」惹禍？使得附著於河馬水池斜坡上的青苔生長快速！

河馬浴場2.0」增加階梯後走起來很省力。（台北市立動物園提供）

近期台北市立動物園也運用了科學的原理，輔以保育員更多的愛心，將河馬「菲忠」及「娜竹忠忠」父子檔活動場內，兩道容易讓河馬在行進間腳部打滑的斜坡，改造為階梯式。整修完工的「河馬浴場2.0」已經在11月23日重新開放使用，讓河馬父子檔擁有更優質的生活空間，歡迎大家再度蒞臨，一起近距離地欣賞河馬悠游在水中的身影。

娜竹忠忠：「爸爸不用怕會滑下來，我從後面推你一把！」（前「菲忠」）。（台北市立動物園提供）

非洲動物區的「河馬浴場」自106年10月份啟用後，便由河馬爸爸「菲忠」及兒子「娜竹忠忠」父子檔率先入住，為其他家族成員實測各項軟硬體設施。經過為期半年的觀察，保育員發現有時候河馬想要經由水池左右兩側的斜坡上到地面層時，會出現走到一半卻又不小心滑回水裡的情形，當下可能要來來回回幾次之後，才「登陸」成功。或許是受到幾次失敗經驗的挫折，又或是覺得由水池上到陸地要花費好多力氣，漸漸地，河馬父子檔停留在水裡的時間愈來愈長，有時候連祭出食物當誘因，也無法激發出驅使他們上岸的動力。

「河馬浴場」於完工啟用前，保育員曾親自下水測試坡度。（台北市立動物園提供）

照道理說「河馬浴場」兩側的坡度，對於年僅21歲的「菲忠」和7歲的「娜竹忠忠」來說，應該是使用起來輕而易舉、游刃有餘的，那麼到底是什麼原因，會讓兩隻正值年輕力壯的公河馬倍受打擊呢？

保育員為了讓河馬父子能早日「重振雄風」，決定親自走訪一趟水池斜坡，在實際體驗過後，發現原來是河馬長久以來喜歡在水中便便的習性，加上北台灣多為溫暖潮濕的天候，使得附著於河馬水池斜坡上的青苔生長快速，遠遠超越保育員能夠清理的速度，因此斜坡表面經常滑不溜丟的，走在上面就好像在溜滑梯一樣，無怪乎河馬老是爬到一半就滑了下來！

保育員於「河馬浴場」落成後，進入水池測量水深。（台北市立動物園提供）

自去年10月21日開幕以來，「河馬浴場」因為可以讓民眾近距離觀察河馬在水中活動的姿態，立馬成為動物園內的新地標，以及到此一遊打卡的熱門景點。為了盡快改善水池內斜坡容易打滑的現象，台北市立動物園在今年8月下旬時，忍痛將「河馬浴場」暫時封閉了一段時日，進行坡道改善工程，同時也加強水池下方的防水措施，希望提升河馬上下坡道時的便利性。

經過三個月緊鑼密鼓地施工，「河馬浴場2.0」在11月下旬重新開放，原來的緩坡經過造型調整，已成為階梯式，大幅增加河馬使用時足部緊密貼合緩坡的水平面積，有效提升摩擦阻力，這樣一來河馬就不用再擔心青苔導致濕滑的問題。現在河馬「菲忠」和「娜竹忠忠」每天都可以踏踏實實、輕輕鬆鬆地踩著階梯，一步步穩健的走上陸地了。

(中時電子報)