陽明生進大師實驗室蹲點研究 設計出用iPad繪圖診斷精神疾病

2018年12月03日 12:23 中時 林志成

跟大師學習撞出火花！陽明大學醫學系學生林鈺修，因為對繪畫治療精神疾病有濃厚興趣，日前獲加拿大國家講座教授諾赫夫邀請前往渥太華大學皇家精神健康研究中心蹲點研究，期間他設計出以iPad繪圖軟體診斷精神疾病的雛形，讓繪畫與醫療有結合的可能。

諾赫夫是國際上專研神經科學哲學的先驅，不僅是一位精神科醫師，同時也是哲學博士，他的研究領域專注在如何從主觀心理層面，發現客觀的精神疾病症狀。林鈺修因為對繪畫治療的興趣，兩度獲邀至諾赫夫教授的實驗室蹲點研究。

由於精神疾病在診斷上目前仍依賴病患的外在行為，過去數年開始有了從心靈內在層面的努力，但如何瞭解病患心理內在一直是科學上的難題，才有學者提出把病患的繪畫，當作病患自我心理投射的概念。

林鈺修在加拿大蹲點期間，設計出一套繪畫模組，利用iPad的繪圖軟體為媒介，測量畫布面積的變化，再與腦波圖數據做對照，研究出繪畫診斷思覺失調症的初淺模型，在神經科學哲學領域難能可貴。

林鈺修已經返國，目前正在實習醫院實習，長遠目標是希望能證實繪畫與自我的關聯，進而發展出一套繪畫模組，輔助醫師臨床診斷。

陽明大學為了培育科學與哲學結合跨領域人才，與教育部合作推動國外蹲點研究，除了林鈺修外，清華大學物理研究所林彥廷、哲學研究所林柏瑋也在陽明大學的推薦下，獲得諾赫夫教授實驗室的邀請前往蹲點研究，讓理工與人文領域的學生也有機會接觸醫學。

推薦林鈺修前往加國的陽明大學心智哲學所教授鄭凱元表示，現在大學學科分科太細，固然能培養專家，但也有見樹不見林的缺點，尤其是現代世界的各種問題往往錯綜複雜，無法完全依靠單一專科解決，期望能透過讓不同領域的學生到國外知名實驗室蹲點研究，替台灣培養出文藝復興式的開創型人才。

(中時 )