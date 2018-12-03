《全台最速報》法官啟封票匭 北市長選舉開驗 丁守中盯場

法官啟封票匭 北市長選舉開驗 丁守中盯場

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中時電子報
綜合報導

◎法官啟封票匭 北市長選舉開驗 丁守中盯場

台北市長候選人丁守中以3254票輸給柯文哲，他在上周繳交保證金聲請重新計票後，台北地院查封票匭後，3日上午8點啟封、9點正式開始驗票，北院出動50組法官與書記官，丁、柯也有約100律師到場參與驗票，北院強調會查封後20天內、在法定時間內完成驗票，公布結果。

◎人進來貨出去 饒慶鈴向嚴長壽請益

準台東縣長饒慶鈴針對台東的觀光領航政策未來趨勢，向公益平台總裁請益，嚴長壽說台東還需要的是深度觀光旅遊，另外在地人的自我提升、外語提升、環境營造提升，也都很重要。

◎藍營女力崛起 學者：要懂自我肯定

此次選舉國民黨提名七名女性縣長參選人全部當選，被視為女力崛起當道，但總統蔡英文卻也因民進黨大敗而腹背受敵，實踐大學社工系教授嚴祥鸞認為，女性政治工作者要喜歡自己、自我肯定，願意自我揭露 「我就是這樣很堅強的女人」。

◎首波竹市小內閣 新文化局長黃竫蕙上任

新竹市長林智堅連任成功，小內閣布局引起外界關注，市府人事處公布首波調整，由工策會總幹事黃竫蕙轉任文化局長一職，前局長廖志堅則接任工策會總幹事，兩人都是林智堅倚重的左右手，期盼履新後展現執行及策劃能量長才。

(中時電子報)

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