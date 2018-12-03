蔡政府急速崩盤 網友竟開始懷念曾被罵到臭頭的他！

2018年12月03日 12:00 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

前行政院長林全。（中時資料照）

九合一選舉民進黨遭遇重大挫敗，行政院長賴清德為敗選請辭卻接受慰留，遭質疑沒有改組誠意，日前雖准辭農委會主委林聰賢、交通部長吳宏謀、環保署長李應元，仍有許多反彈聲浪，國民黨立院黨團呼籲內閣應該全部總辭。然而，有網友發文問及「會懷念林全嗎？」有人認為「當初看到林全被拔就覺得DPP應該要完蛋了」，但也有網友表示「不會」、「林全這麼差」。

林全2016年被蔡英文總統聘任為行政院長，林內閣定位為「財經內閣」、「改革內閣」，力拚經濟發展、產業升級。在2017年9月4日，行政院證實林全以完成階段性任務為由請辭獲准，7日內閣總辭，8日由賴清德內閣接替。

對於民進黨這次選戰大崩盤，有網友在PTT發文問及「會懷念林全嗎？」並表示林全是阿扁任內提拔，行事作風穩健，專長是財經。林全擔任閣揆時，畢竟是財經出身，知道國家的錢不能亂花，林全也因為非民進黨出身，每天被黨內同志攻擊才灰心辭職行政院長，「可惜了這麼一位真心想為國家做事的人」。

對此，有網友分析指出，新總統上任的第一個院長往往都是最衰的。他列了一些人，包括李登輝第一個任命的行政院長李煥，一年就掰掰了；陳水扁第一個任命的行政院長唐飛做不到五個月；馬英九第一個任命的行政院長劉兆玄做不到不到一年半。蔡英文第一個任命的行政院長林全，同樣也是做不到一年半。

該網友說基本上第一個行政院長都無法做超過一年半，原因是總統也還沒熟悉整個政府的運作方式，第一個院長往往都是當砲灰。該網友不認為林全是多爛的行政院長，「只是他出不逢時，其實很多政策都是蔡英文跟民進黨挖洞給他了」。該網友提及，國民黨官僚系統出來的人其實是有一定的能力的，但適合守成不適合開創，而且還當第一個砲灰。

對此，有網友持反對意見，並認為「林全這麼差 你是在反串嗎」、「不會」、「木栓又變回林全了」。但也有網友表示「超懷念…」、「難怪現在也有不少人在懷念馬英九 時間真的能改變很多事情」、「當初看到林全被拔就覺得DPP應該要完蛋了」、「林全會跟蔡講真話，其他的人都在講假話」。

(中時電子報)